Ayahuasca: „Beneath The Mind“ Release Show 10.11. in Wuppertal

Voller Stolz präsentieren euch Ayahuasca am 9. November ihr neues Album Beneath The Mind. Zu diesem Anlass werden wir am 10. November dieses mit ordentlich Geballer zelebrieren.

Mit dabei sind:

Celestial Meisters

Shitshifter

TodsuchT

Bereits jetzt könnt ihr euch die CD nebst Shirt und / oder CD/Shirt Bundle sichern:

CD, Digital

Oder einfach kräftig an unserem Stand auf dem Gig selbst zulangen.

Wir freuen uns auf einen Abend voller Power und hoffen, dass ihr ordentlich mit uns abfeiern werdet.

Tickets gibt es hier.

VK: 10 Euro

AK: 12 Euro ­

