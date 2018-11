Fifth Angel haben vergangenen Freitag mit The Third Secret ihr erstes Album seit knapp 30 Jahren veröffentlicht – und es wurde bislang frenetisch gefeiert! Die Rezensionen schwärmen: „Das Album des Jahres!“, „Fifth Angel haben mit The Third Secret wirklich ein Metal-Meisterwerk geschaffen!“, „Ein brilliantes Power Metal-Comeback!“, „Eine hammermäßige Platte, die sich das allgemeine Ansehen auch verdient hat!“, „Dieses Album verdient es, als Klassiker bezeichnet zu werden…es ist einfach eines dieser Alben, die jeder wahre Metal-Fan haben muss!“, „Gänsehautfeeling pur!“ und „Absolut herausragend!“. In der Tat himmlische Worte für Fifth Angel!

The Third Secret hat es auch auf Platz #1 der Soundchecks von Rock Hard, Rock It! und powermetal.de sowie auf Platz #2 bei Deaf Forever und metal.de geschafft. Die extrem beeindruckenden Bewertungen häufen sich geradezu: Battle Helm 5/5, FFM-Rock.de 10/10, RockMagazine 10/10, Maximum Volume 9/10, powermetal.de 9/10, Heavy Mag 5/5, Markus Heavy Music Blog 9/10, Zephyrs-Odem 9.5/10, My Revelations 14/15, Metal Hammer 6/7, Hardline 8.5/10, MetalForce.it 9/10 und Stormbringer 4.5/5.

The Third Secret kann hier bestellt werden.

Heute hat die Band einen weiteren Albumtrailer veröffentlicht, in dem sie über die Texte auf ihrem Comebackwerk spricht. Zu sehen gibt es diesen hier.

Can You Hear Me OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=-5Nkjoai-GY

The Third Secret OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=3119Fnjzgbg

Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=zrP5PiQ01BY

Trailer #2 (Songausschnitte): https://www.youtube.com/watch?v=rrYaDKSZRFk

Hört euch die Songs in den Nuclear Blast Novelties-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNovelties

http://nblast.de/AppleMusicNovelties

The Third Secret – Tracklist:

01. Stars Are Falling

02. We Will Rise

03. Queen Of Thieves

04. Dust To Dust

05. Can You Hear Me

06. This Is War

07. Fatima

08. Third Secret

09. Shame On You

10. Hearts Of Stone

Fifth Angel live:

16.02. D Würzburg – Metal Assault

07. – 09.06. D Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

Fifth Angel sind:

Ken Mary – Schlagzeug

John Macko – Bass

Kendall Bechtel – Gesang, Gitarre

Ed Archer – Gitarre

Weitere Infos:

www.fifthangel.com

www.facebook.de/fifthangelofficial

www.nuclearblast.de/fifthangel

