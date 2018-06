Das neue Debauchery vs. Balgeroth Album In der Hölle spricht man Deutsch erscheint nächsten Monat.

Nun ist ein neues und offizielles Balgeroth Video zum Titelsong und der neuen Single In der Hölle spricht man Deutsch verfügbar. Schaut es auch hier an:

Ebenfalls online ist das offizielle Debauchery Video zu Beasts Of Balgeroth:

Hier handelt es sich um die Debauchery-Version des Balgeroth Songs Blutgott Blitzkrieg, dessen offizielles Video hier angesehen werden kann:

Ein Unboxing Video zum Album gibt es hier » https://youtu.be/fTDEvwtMT_I

Die limitierte 3CD Digipak Version des Albums enthält:

CD1 – Balgeroth : In der Hölle spricht man Deutsch

: CD 2 – Debauchery : Enemy Of Mankind (Das ganze Album mit der gewohnten Debauchery Monsterstimme auf Englisch)

: (Das ganze Album mit der gewohnten Monsterstimme auf Englisch) CD 3 – Balgeroth: Götter der Vernichtung (Die Bonus CD mit einigen Debauchery Klassikern auf Deutsch)

Debauchery vs. Balgeroths Album In der Hölle spricht man Deutsch erscheint am 13. Juli bei Massacre Records und ist als 2CD, limitiertes 3CD Digipak, limitierte Vinyl LP, Stream und Download erhältlich – sichert euch eure Kopie hier.

CD 1 / LP

Balgeroth – In der Hölle spricht man Deutsch

1. Blutgott Blitzkrieg

2. Jenseits des Himmelstors

3. Schlachte den Teufel

4. Blutmusik

5. In der Hölle spricht man Deutsch

6. Mörderkult der Zerfleischer

7. Imperator der Gewalt

8. Sternenkind

9. Menschenfeind

10. Dämonische Schlachtmaschine

11. Knochenheim

CD 2

Debauchery – Enemy of Mankind

1. Beasts of Balgeroth

2. Beyond the Eternity Gate

3. Slaughter the Devil

4. Bloodcrushing Heavy Metal

5. Teutonic Hell

6. Slaughtercult of Carnagers

7. Overlord of the Black Ark

8. Starchild in the Godspire

9. Enemy of Mankind

10. Dreadnought Demon Engine

11. Mighty Bone Halls

CD 3 (Digipak Bonus CD)

Balgeroth – Götter der Vernichtung

1. Eisenkrieg

2. Dämonenschlächter

3. Preist den Blutgott

4. Mörderbestie

5. Weltenbrand

6. Feuersturm

7. Blutgott erwache

8. Gerüstet für den Sieg

9. Götter der Vernichtung

PRE ORDER » https://massacre.lnk.to/balgeroth

Debauchery´s Balgeroth – Blutgott Blitzkrieg (Official Video) – https://youtu.be/2iZoPhKVCwg

Debauchery´s Balgeroth – Jenseits des Himmelstors (Official Video) – https://youtu.be/IsWht8_l_6Q

Debauchery´s Balgeroth – In der Hölle Spricht man Deutsch (Official Video) – https://youtu.be/UgHMkw4PdWY

Debauchery – Beasts Of Balgeroth (Official Video) – https://youtu.be/FpTL-CRFvKQ

Debauchery vs. Balgeroth – In der Hölle spricht man Deutsch (Album Unboxing Video) – https://youtu.be/fTDEvwtMT_I

Debauchery live

30.06.2018 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

12.07.2018 DE Balingen – Messegelände Balingen (Bang Your Head!!! Open Air) [„In der Hölle spricht man Deutsch“ Album Release Show]

Debauchery vs. Balgeroth – Deutsch Tour 2018

20.07.2018 AT Haag – Blood Moon Festival

27.07.2018 DE München – Free & Easy Festival

06.10.2018 DE Aalen – Rock It

12.10.2018 AT Graz – Explosiv

13.10.2018 AT Wien – Escape

19.10.2018 DE Gadenstedt – Black Hand Inn

20.10.2018 DE Ahrensburg – Unleash the Kraken Festival

26.10.2018 DE Rostock – Alte Zuckerfabrik

27.10.2018 DE Berlin – Nuke Club

02.11.2018 DE Erfurt – From Hell

03.11.2018 DE Weinheim – Cafe Central

23.11.2018 DE Nürnberg – Der Cult

24.11.2018 DE Radolfzell – Bokle

01.12.2018 DE Essen – Turock

21.12.2018 DE Annaberg – Clubgelände Tanks MC

22.12.2018 DE Leipzig – Hellraiser

23.12.2018 DE Stuttgart – Keller Klub

09.02.2019 DE Gera – Comma

30.03.2019 DE Bitterfeld – Festung

Blood God live

11.07.2018 DE Balingen – Messegelände Balingen (Bang Your Head!!! Open Air Warum-up Show)

31.08.2018 DE Nauen – Rock For Roots

