Bang Your Head: Große Shirt-Aktion

nach der Bestätigung von RIOT V, die offenkundig genau Euren Nerv getroffen hat, gibt es heute eine weitere gute Nachricht: Ab sofort und bis Ende Oktober könnt Ihr die verbliebenen BANG YOUR HEAD!!!-T-Shirts 2019 aus 100% Baumwolle zum Schnäppchenpreis ergattern!

Wir haben alle T-Shirts mit den Merch-Motiven des zurückliegenden Sommers im Preis um satte 25% gesenkt, und Ihr könnt in unserem Shop zuschlagen: Für nur 18,74 statt 24,99 Euro! Das Angebot gilt natürlich nur, solange der jeweilige Vorrat an Größen reicht. Hier geht es zur den Shirt-Aktions-Artikeln…

Apropos: Nach wie vor gilt auch unser Sommer-Sonne-Freibad-Angebot: Das 150x75cm große BANG YOUR HEAD!!!-Badetuch mit feurigem Motiv und aus 100% Baumwolle ist immer noch zum Aktionspreis von nur 14,99 Euro erhältlich!

Ticketkäufer können dabei wie gehabt noch mehr sparen: Wer zwei Festivaltickets oder mehr für das BANG YOUR HEAD!!! 2020 ordert (und per SEPA-Lastschrift, PayPal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung zahlt), kann das Badetuch für sage und schreibe 9,99 Euro mitbestellen. Also: Schnell ab in den Shop zum Aktionsticket!

