Bang Your Head!!!: Mundschutz-Aktion verlängert / BYH!!! Support-Pakete

Hallo Freunde,

nur noch einmal schlafen, dann ist der Weihnachtstag da. In den Vorjahren war der Dezember für uns immer ein äußerst betriebsamer Zeitraum, in dem wir viele Aktionen, aber vor allem Bandankündigungen vorbereitet und verbreitet haben. Entsprechend ungewohnt war und ist es für uns, zumindest in dieser Hinsicht schon vor dem Jahresende durchatmen zu können. Aber 2020 ist eben alles ein wenig (sehr) anders, und es sind ganz andere Dinge, die uns zu schaffen machen.

Die große Durststrecke, die im März für die Veranstaltungsbranche begonnen hat, hält unvermindert an, und nach wie vor läuft die staatliche Hilfsmaschinerie für die meisten von uns eher stockend als reibungslos.

Daher freuen wir uns nach wie vor sehr über jede einzelne Bestellung über unseren Shop, die bei uns eingeht – egal, ob groß oder klein.

Und wir danken allen ganz herzlich, die uns in den vergangenen Wochen und Monaten mit einer Shoporder unterstützt haben – insbesondere denen, die unsere diversen Support-Pakete bestellt oder sogar das große Vertrauen in uns bewiesen haben, Tickets für den kommenden Sommer zu bestellen. Wir werden Euch, wie schon angekündigt, nicht enttäuschen und uns für alle Eventualitäten rüsten, damit das Bang Your Head!!! und das Rock Of Ages 2021 stattfinden können.

Apropos Support-Pakete: Es gibt sie natürlich immer noch! In unserem Shop bieten wir Euch nach wie vor eine bunt gefächerte Palette an tollen Dankeschön-Präsenten und besonderen Event-Erlebnissen für jeden Geldbeutel, die es sonst nicht zu erwerben oder nur im Rahmen besonderer Aktionen zu gewinnen gibt.

Wer beispielsweise das Dawn Attacker-Paket in Gold erwirbt, bekommt von uns nicht nur drei exklusive, großformatige Fotos in schmucker Mappe, die wir zum Dank signieren, und ein streng limitiertes Supporter-Shirt, sondern darf obendrein beim Bang Your Head!!! 2021 schon eine Stunde vor offiziellem Einlass auf das Messegelände und unserer Crew bei den Vorbereitungen des großen Eventstarts zuschauen.

Zur Erinnerung gibt es noch ein Gruppenfoto mit allen anderen morgentlichen Geländestürmern und auf Wunsch die Aufnahme in unsere BYH!!!!-Supporter-Online-Galerie mit Namen und Konterfei.

Alle Platinum Stage Diver hingegen erhalten neben einem signierten Foto, dem Erinnerungsbild und der Verewigung in der Supporter-Galerie auch eine individuell bestickte Zip-Jacke mit ihrem Namen. Außerdem kommen sie in den Genuss einer Backstageführung und haben Zugang zur „Besucherbox“ auf der Bühnenseite, wo man den Bands bei ihren Auftritten direkt auf die Finger schauen kann.

Insgesamt warten zehn verschiedene Pakete im Shop auf Euch – und obendrein gibt es sogar die Möglichkeit, offizieller Sponsor zu werden. Tickets für 2021 könnt Ihr natürlich auch gleich mitbestellen. Also: Schaut rein, ob das Passende dabei ist!

Auch Backstageführungen, Essen im Artist-Bereich und Dixi plus Freibier für die Campground-Party haben wir im Angebot 🙂

Außerdem haben wir beschlossen, unsere Rabattaktion auf unsere Masken- und Schurkentuch-Kollektion noch einmal bis einschließlich 26. Dezember zu verlängern: Bis dahin gibt es weiterhin 20 Prozent Nachlass auf all die handgenähten Schmuckstücke, die Ihr hier in unserem Shop findet.

Die Bang Your Head!!!-Masken und Schurkentücher sind aus 100% Baumwolle und in unterschiedlichen Designs erhältlich. Bitte beachtet: Es handelt sich bei den Masken um sogenannte „Community-Masken“ ohne FFP-Standard für den privaten Gebrauch, die nicht den Richtlinien für medizinischen Mund-Nasen-Schutz entsprechen. Es sind keine Medizinprodukte oder medizinische Schutzgegenstände, also keine medizinischen Atemschutzmasken.

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages Team

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet ein Jahr später als ursprünglich geplant vom 15. bis zum 17. Juli 2021 auf dem Balinger Messegelände statt.

Folgende Acts waren für 2020 bestätigt und haben bereits

den Ersatztermin 2021 zugesagt:

Saxon

Ace Frehley * Epica

Unleashed * Phil Campbell And The Bastard Sons * Primal Fear

Hardcore Superstar * Benediction * The Iron Maidens

Kissin‘ Dynamite * Tankard * Riot V * Rage * Night Demon

Legion Of The Damned * Anthem * Onslaught * Diamond Head

Angel Witch * Shakra * Leatherwolf * Victory * Praying Mantis

Heathen * Pestilence * Memoriam * Angelus Apatrida * Midnight

Atlantean Kodex * Solstice * Fifth Angel * Suicidal Angels * Skull Fist Winterstorm * Space Chaser * Lord Vigo * Snakebite * Blizzen

Weitere kommen noch hinzu.

Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell zum Preis von 129.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Zu den Bang Your Head!!! Karten erhaltet Ihr außerdem bis auf Weiteres obendrein pro bestelltem Ticket ein kostenloses Vorverkaufsshirt aus 100% Baumwolle in Wunschgröße – und zwar mit dem Motiv Corona Clash 😉 , das Ihr hier abgebildet seht:

Eine größere Ansicht findet Ihr hier. Die Motivfarbe kann variieren. Bestellen könnt Ihr ab sofort. Allerdings wird es bis zum Versand noch ein wenig dauern: Die Tickets müssen erst noch gedruckt werden. Wir rechnen derzeit mit Anfang Juni, halten Euch aber diesbezüglich auf dem Laufenden.

Alle weiteren Informationen rund ums Bang Your Head!!! auf www.bang-your-head.de.

Das Rock Of Ages findet zum 15. Mal statt – aufgrund der Coronakrise zwar um ein Jahr verlegt, aber dennoch unter dem Motto „Family And Friends“, drei Tage lang und mit kostenlosem Familienprogramm am Sonntag.

Der Termin:

30. Juli – 01. August 2021

Festplatz Seebronn

bei Rottenburg am Neckar

Hier die bereits bestätigten Acts:

Uriah Heep * Manfred Mann’s Earth Band * Suzi Quatro

Sweet * John Lees‘ Barclay James Harvest * Skid Row

The New Roses * Coreleoni * Black Star Riders * Eclipse

Uli Jon Roth * Dan Reed Network * Mad Max * Dare

John Diva And The Rockets Of Love * Fighter V * Rock-Out

und mehr…

Familienprogramm am Sonntag mit Detlev Jöcker

Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich.

Alle weiteren Informationen rund ums Rock Of Ages auf www.rock-of-ages.de.

WICHTIGE HINWEISE:

* Achtung, für Prämienaktionen gilt: Prämien erhalten nur Besteller, die per PayPal, Kreditkarte, Sofort-Überweisung oder SEPA-Lastschrift zahlen. Bitte vermerke bei Prämienaktionen immer im Laufe des Bestellvorgangs im Kommentarfeld, ob Du die Prämie auch haben möchtet – und ggfs. auch welche Prämie. Versand einer Buchprämie ist nur bei Versandadresse innerhalb Deutschlands möglich.

** Bei Shirtaktionen sind Shirts nur in Wunschgröße möglich solange Vorrat reicht.