Bang Your Head!!! und Rock Of Ages: neue Daten und Bands für 2021

Der Veranstalter der beiden Veranstalungen meldet sich wie folgt zu Wort:

„Hallo Freunde,

so langsam finden wir keine Worte mehr: Wir sind wirklich überwältigt, wie sehr Ihr uns unterstützt – egal ob mit Wort oder Tat, gleich ob mit aufmunternden Nachrichten und Kommentaren, der Beteiligung an unseren Solidaritäts-Aktionen oder mit regulären Merch- und Ticketbestellungen.

Euer Support ist grandios, und umso mehr freuen wir uns, dass wir heute gleich eine ganze Reihe weiterer Bands verkünden können, die bereits für unsere Ersatztermine 2021 zugesagt haben.

In Balingen beim Bang Your Head!!! ebenfalls dabei sind Primal Fear, Riot V, Rage, Onslaught, Victory, Midnight, Skull Fist sowie Winterstorm.

Und beim Rock Of Ages sind Coreleoni, The New Roses, Dan Reed Network und Uli Jon Roth zu den Acts hinzugestoßen, auf die Ihr auch auch im kommenden Jahr zählen dürft. Das nächste Update folgt in Kürze.

Was nun defintiv auch folgt, ist eine bundesweite Pflicht, beim Einkauf im Einzelhandel und im öffentlichen Personenverkehr einen Mundschutz zu tragen. Ab kommenden Montag ist es so weit, und wir haben kurzerhand beschlossen, aus der Not eine Tugend zu machen: Wenn schon Mundschutz, dann soll er optisch auch etwas hermachen. Deshalb haben wir für Euch handgenähte Gesichtsmasken ganz im Bang Your Head!!!-Style aus 100% Baumwolle und mit aufgedruckten BYH!!!-Merch-Motiven gefertigt. Mehr dazu im Folgenden…

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages Team“

Zum Thema Mundschutz:

Wenn schon Mundschutz, dann soll es der Bang Your Head!!!-Metal-Mundschutz sein:

„Die Masken verfügen über eine Innentasche, in die ein Filter gelegt werden kann – zum Beispiel ein unbenutzter Staubsaugerfilter.“ so Bang Your Head!!!

„Bitte beachten: Es handelt sich bei den Masken um sogenannte „Community-Masken“ ohne FFP-Standard für den privaten Gebrauch, die nicht den Richtlinien für medizinischen Mund-Nasen-Schutz entsprechen. Es sind keine Medizinprodukte oder medizinische Schutzgegenstände, also keine medizinischen Atemschutzmasken.“

Jede Maske ist ein handgefertigtes Unikat. Die Anzahl der Gesichtsmasken ist daher begrenzt.

Zum Thema Tickets:

„Ganz ehrlich: Es hat uns fast überwältigt, was für eine immense Rückendeckung wir von Euch in dieser schwierigen Situation erfahren, und wir freuen uns riesig, dass es für so viele von Euch gar keine Frage ist, ihre Tickets nun eben 2021 für den Besuch des nächsten Bang Your Head!!! Festivals bzw. Rock Of Ages Sommer Open Airs zu nutzen. Vielen vielen Dank!

Darüber hinaus haben wir viele Rückmeldungen mit dem Angebot erhalten, uns auch darüber hinaus noch zu unterstützen, wenn das in irgendeiner Form möglich ist. Darunter waren auch diverse Anregungen, wie so etwas aussehen könnte, und für das Bang Your Head!!! haben wir bereits […] zwei Ideen aufgegriffen.

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet ein Jahr später als ursprünglich geplant vom 15. bis zum 17. Juli 2021 auf dem Balinger Messegelände statt.

Folgende Acts waren für 2020 bestätigt – die Acts, die auch bereits den Ersatztermin 2021 bestätigt haben, sind weiß aufgeführt:

Weitere kommen noch hinzu.

Natürlich findet auch 2021 am Vorabend des Bang Your Head!!! wieder die traditionelle Warm-Up-Show statt.

Zum Thema Rock Of Ages:

Das Rock Of Ages findet zum 15. Mal statt – aufgrund der Coronakrise zwar um ein Jahr verlegt, aber dennoch unter dem Motto „Family And Friends“, drei Tage lang und mit kostenlosem Familienprogramm am Sonntag.

Der Termin:

30. Juli – 01. August 2021

Festplatz Seebronn bei Rottenburg am Neckar

Folgende Acts waren für 2020 bestätigt – die Acts, die auch bereits den Ersatztermin 2021 bestätigt haben, sind weiß aufgeführt:

Das Familienprogramm findet am Sonntag mit Detlev Jöcker, über den wir auch schon berichteten, statt.