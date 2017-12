Bauhaus Live mit Mophead, Cryptic Lane und Thrash Gangster am 15.12.2017 im Jugendzentrum Bauhaus in Troisdorf (Vorbericht)

Bauhaus Live mit Mophead, Cryptic Lane und Thrash Gangster am 15.12.2017 im Jugendzentrum Bauhaus in Troisdorf (Vorbericht)

Bands: Mophead, Cryptic Lane, Thrash Gangsters

Ort: Jugendzentrum Bauhaus, Pfarrer-Kenntemich-Platz 29, 53840 Troisdorf

Datum: 15.12.2017

Kosten: 5 Euro

Genre: Metal, Heavy Rock, Heavy Metal, Thrash Metal

Besucher: ca. 100

Veranstalter: Jugendzentrum Troisdorf

Link: https://www.facebook.com/events/690136167802157/

Am 15.12.2017 gibt es ein kleines aber feines Rock- und Metalevent im Jugendzentrum Bauhaus in Troisdorf. Das Jugendzentrum Bauhaus feiert 9 Jahre Bauhaus Live. Daher werden auf der Bühne drei Bands aus dem lokalen Underground erwartet!

Mophead aus Ahaus bei Duisburg bedienen sich seit 2001 verschiedener Klischees aus dem Metalbereich und das nicht ohne Augenzwinkern. Sie sind für ihre erfrischenden Liveshows bekannt. Reichlich Bühnenerfahrung mit kleinen und großen Gigs ist vorhanden. Mophead werden die Fans gut unterhalten.

Cryptic Lane: Das ist Heavy Rock aus dem Ruhrpott. Seit 2009 stehen Cryptic Lane für moderne und rockige Songs. Sie waren Ruhrgebietsfinalist beim Emergenza Festival. Liveerfahrung ist reichlich vorhanden durch gemeinsame Auftritte unter anderem mit Axxis, Brainstorm, End Of Green und Mob Rules.

Die Thrash Gangsters sind frischer Old School Underground Thrash aus Bonn. Sie werden als härteste Band am Start sein. 2013 gegründet und in dem aktuellen Lineup seit 2016 zusammen, rollt der Thrash Express aus Bonn und lässt sich nicht stoppen. Die Fans dürfen sich auf frische fette Riffs freuen, die ihnen um die Ohren gehauen werden. Getreu nach dem Motto: one, two three – bang or die!

Insgesamt erwartet das Publikum ein Liveabend, der mit unterschiedlichen Stilrichtungen aus Rock und Metal aufwartet. Da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Also Troisdorfer und Umgebung: Am 15.12.2017 ist der Besuch des Jugendzentrums Bauhaus Pflicht. Getreu der Devise: Save the date – Support your local Underground!

Kommentare

Kommentare