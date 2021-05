Beartooth: teilen neuen Song „Fed Up“

Beartooth aus Columbus, Ohio, haben heute ihren neuen Song Fed Up veröffentlicht. Der Track erscheint auf dem kommenden vierten Studioalbum von Beartooth, Below, das am 25. Juni über Red Bull Records erscheint. Below kann hier vorbestellt werden.

„Fed Up wurde mitten im Lockdown geschrieben“, sagt Shomo. „Ich wusste wirklich nicht, worüber ich schreiben sollte, also überlegte ich ‚Wovon habe ich im Leben gerade die Nase voll?‘ und schrieb es auf. Der Vibe dieses Songs ist Garage gepaart mit unserem Sound. Wir mischten das mit dem eher poppigen Gesang, und das ergab einen wirklich besonderen Track.“

Beartooths viertes Album Below ist destillierte Wut. Man darf sich nur nicht von der trügerischen Eingängigkeit des Materials täuschen lassen: Dahinter lauert ein tiefer, tiefer Abgrund. Laut, diese Band ist laut. Grenzwertig laut, hier geht es nicht darum, wer den längsten hat, sondern darum, mit dem Leben fertig zu werden. Die Songs sind intensiv, so intensiv, dass man manchmal fast nicht mehr zuhören kann.

Beartooth sind bei aller Radikalität kein Heilmittel, das muss klar sein. Doch solange die psychische Instabilität der Akteure auf diese mitreißende Weise musikalisch verarbeitet werden kann, werden Shomo und seine Kollegen weitermachen. So schmerzhaft es auch sein mag.

Die Band wird im Sommer auch mit einer Headline-Tour auf die Bühne zurückkehren. Die Below Tour startet am 14. August in Las Vegas und schlängelt sich durch die USA, bevor sie am 8. Februar 2022 in München das erste Mal in Deutschland Halt macht.

The Below Tour (w/ Motionless In White & Stray From The Path)

08.02.2022 – München, Zenith

09.02.2022 – Stuttgart, Porsche Arena

11.02.2022 – Hamburg, Sporthalle

12.02.2022 – Köln, Palladium

23.02.2022 – Frankfurt, Jahrhunderthalle

25.02.2022 – Berlin, Columbiahalle

26.02.2022 – Leipzig, Haus Auensee

Tickets für Shows bekommt ihr hier.

Beartooth sind:

Caleb Shomo — Vocals

Zach Huston — Guitars

Will Deely — Guitars

Oshie Bichar — Bass

Connor Denis — Drums

https://beartoothband.com/

https://www.facebook.com/higherpowerleeds/