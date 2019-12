Beast In Black: enthüllen offizielles Livemusikvideo zu ‚Cry Out For A Hero‘

Die internationale Heavy Metal-Truppe Beast In Black hat vor Kurzem die zweite Europatour zu ihrem neuen Studioalbum From Hell With Love abgeschlossen. Um das enorm erfolgreiche Jahr 2019, das ihnen rund um die Veröffentlichung der zuvor erwähnten Platte (8. Februar via Nuclear Blast) viele ausverkaufte Häuser in aller Welt beschert hat, gebührend abzuschließen, wird die Band am Freitag, den 13. Dezember („Beast In Black Friday“), in der Helsinkier Eishalle auftreten. Dabei werden keine Geringeren als die finnischen Metal-Monster von Lordi den Abend eröffnen. Um ihren Fans die Wartezeit bis zu jener Show noch etwas erträglicher zu machen, aber auch um neuen Anhängern einen Vorgeschmack auf das kommende Konzert zu geben, haben Beast In Black heute ein offizielles Livemusikvideo zum Opener ihres aktuellen Hitwerks enthüllt. Seht euch den Clip zu Cry Out For A Hero, der von Dust In Mind-Gitarrist Damien Dausch produziert worden ist, hier auf YouTube an:

Bassist Mate Molnar kommentiert: „Damien von Dust In Mind ist während unserer jüngsten From Hell With Love-Tour auf uns zugekommen und hat uns angeboten, unsere Show in Straßburg mitzuschneiden, um ein Livevideo daraus zu basteln. Das Resultat hat unsere Erwartungen weit übertroffen, denn mit diesem Clip hat er die wahre Energie, die bei Beast In Black-Auftritten herrscht, klasse angefangen.“

Beast In Black live:

13.12. FIN Helsinki – Helsingin Jäähalli (w/ LORDI)

2020:

w/ Nightwish

26.05. RUS St. Petersburg – A2 Green Concert

27.05. RUS Moskau – Crocus City Hall

29.05. UA Kiew – Stereo Plaza

31.05. BY Minsk – Falcon Club

10.06. A Nickelsdorf – Nova Rock

11.06. PL Krakau – Mystic Festival

26.06. E Madrid – Rock The Night Festival

27.06. I Verona – Rock The Castle

07.07. H Dunaújváros – Rockmaraton

11.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

17.07. NL Eindhoven – Dynamo Metalfest

01.08. D Wacken – Wacken Open Air *Ausverkauft*

12.09. USA Atlanta, GA – ProgPower USA *Ausverkauft*

North American Dominion 2020

w/ Hammerfall, Edge Of Paradise

14.09. USA West Palm Beach, FL – The Kelsey Theater

15.09. USA Tampa, FL – The Orpheum

16.09. USA Atlanta, GA – The Masquerade

18.09. USA San Antonio, TX – The Rock Box

19.09. USA Dallas, TX – Trees

20.09. USA Houston, TX – Scout Bar

22.09. USA Mesa, AZ – Club Red

23.09. USA Anaheim, CA – City National Grove

24.09. USA Oakland, CA – Metro Operahouse

25.09. USA Portland, OR – Hawthorne Theatre

26.09. USA Seattle, WA – El Corazón

27.09. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

29.09. CDN Calgary, AB – Dickens

30.09. CDN Edmonton, AB – The Starlite Room

02.10. USA Salt Lake City, UT – Liquid Joe’s

03.10. USA Englewood, CO – Gothic Theatre

05.10. USA Minneapolis, MN – The Cabooze

06.10. USA Racine, WI – Route 20

07.10. USA Chicago, IL – Concord Music Hall

08.10. USA Westland, MI – The Token Lounge

09.10. USA Cincinnati, OH – Riverfront Live

10.10. USA Cleveland, OH – The Agora Ballroom

11.10. CDN Toronto, ON – Mod Club Theatre

12.10. CDN Montréal, QC – Théâtre Corona

13.10. CDN Québec, QC – Impérial Bell

15.10. USA Poughkeepsie, NY – The Chance Theater

16.10. USA Worcester, MA – Palladium

17.10. USA New York, NY – Gramercy Theatre

18.10. USA Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

19.10. USA Silver Spring, MD – The Fillmore

From Hell With Love – weltweite Chartpositionen:

Finnland: #1 Physisch | 1# Digital

Deutschland: #6

Schweiz: #8

Japan: #13 International

Österreich: #17

Ungarn: #17

Schweden: #55 | #4 Physisch | #1 Hard Rock

Belgien (Flandern): #60

Spanien: #73

Großbritannien: #123 International | #6 Indie | #2 Rock

Frankreich: #143

Belgien (Wallonien): #179

Holland: #199

USA:

Top New Artist Albums #3

Current Hard Music Albums #7

Current Rock Albums #24

Top Current Albums #85

Kanada:

Hard Music Albums #11

Top Current Albums #52

Ihr habt From Hell With Love noch nicht? Holt euch das Album hier: http://www.beastinblack.com/fhwl.html

Mehr zu From Hell With Love:

From Hell With Love Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=f8qWbowzwZU

Sweet True Lies Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=4waVZXKE0GU

Die By The Blade Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=w3bWR_aLlas

Cry Out For A Hero Schlagzeugplaythrough: https://www.youtube.com/watch?v=Ewgw_n3WzD8

From Hell With Love – Tracklist:

01. Cry Out For A Hero

02. From Hell With Love

03. Sweet True Lies

04. Repentless

05. Die By The Blade

06. Oceandeep

07. Unlimited Sin

08. True Believer

09. This Is War

10. Heart Of Steel

11. No Surrender

Bonustracks (nur DIGI und 2LP!)

12. Killed By Death (Motörhead-Cover)

13. No Easy Way Out (Robert Tepper-Cover)

Das Album wurde erneut in Antons Sound Quest Studio aufgenommen und getreu dem Motto „Never change a winning team!“ hat Roman Ismailov die Artworkgestaltung übernommen. Kein Unbekannter, wenn es um Alben mit Kabanens Beteiligung geht, hat er doch neben Berserker auch schon an Battle Beasts Debütalbum Steel (2012) mitgearbeitet. Musikalisch bietet From Hell With Love alles, was die Fans in erster Linie an Antons Alben lieben: Einige nach vorne preschende Tracks wie Cry Out For A Hero oder Repentless, hymnische Songs wie Unlimited Sin und This Is War und die Spezialität der Band – Midtempo-Kracher, wie sie nur Beast In Black abliefern können (auf dem neuen Silberling in Form von Sweet True Lies, der Leadsingle der neuen Platte, oder dem Titeltrack). Vor allem eines haben die Stücke gemeinsam: Sie wickeln den Hörer mit ihren unwiderstehlichen Melodien um den Finger, setzen sich sofort in dessen Kopf fest und wollen diesen auch nicht mehr so schnell verlassen.

Beast In Black sind:

Yannis Papadopoulos – Gesang

Mate Molnar – Bass

Atte Palokangas – Schlagzeug

Kasperi Heikkinen – Gitarre

Anton Kabanen – Gitarre, Gesang

