Der Tag ist endlich gekommen, der »Berserker« ist los: Die internationale Heavy Metal-Truppe BEAST IN BLACK hat heute ihr langersehntes Debütalbum via Nuclear Blast Records veröffentlicht. Zur Feier des Tages hat die Band um ex-BATTLE BEAST-Gitarrist Anton Kabanen einen weiteren musikalischen Einblick in Form eines brandneuen Lyricvideos zu ‚Born Again‘ online gestellt, dessen Basis die Studio-Performance von Sänger Yannis Papadopoulos (gefilmt und editiert von Stergios Kourou) bildet. Zu sehen gibt es den Clip hier:

Holt Euch »Berserker« jetzt: http://www.beastinblack.com/

Bestellt »Berserker« hier digital: http://nblast.de/BeastInBlackDigital

»Berserker« – Tracklist:

01. Beast In Black

02. Blind And Frozen

03. Blood Of A Lion

04. Born Again

05. Zodd The Immortal

06. The Fifth Angel

07. Crazy, Mad, Insane

08. Hell For All Eternity (Bonus Track – nur DIGI)

09. Eternal Fire

10. Go To Hell (Bonus Track – nur DIGI)

11. End Of The World

12. Ghost In The Rain

Mehr zu »Berserker«:

‚Blind And Frozen‘ OFFIZIELLES VIDEO:

‚Beast In Black‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

Trailer #1 – Band:

Trailer #2 – Artwork:

Das Quintett BEAST IN BLACK, das sich in Helsinki zusammengefunden hat, wurde 2015 von Anton Kabanen gegründet, nachdem sich seine und BATTLE BEASTs Wege kurz zuvor getrennt hatten. Ende 2015 bestritt die Band ihren ersten Auftritt als Opener für NIGHTWISH.

»Berserker« wurde von Anton in seinem Sound Quest Studio produziert. Das Cover-Artwork steht für die erneute Zusammenarbeit von Anton und Roman Ismailov, dem ursprünglichen BATTLE BEAST-Illustrator und -Künstler.

Das Album führt den Stil von Antons vorherigen Kompositionen, der ersten drei BATTLE BEAST-Alben, nahtlos fort. Von 80er-Metalbands wie JUDAS PRIEST, MANOWAR, W.A.S.P., BLACK SABBATH und ACCEPT inspiriert, ist »Berserker« zweifelsfrei ein exzellentes Heavy Metal-Werk. „Es geht sofort nach vorne, es ist eingängig und kraftvoll und hier und da sind auch symphonische Elemente eingeflossen“, fügt Anton hinzu. Auch was die Lyrics angeht, geht Kabanen seinen eingeschlagenen Weg konsequent weiter: „Bei vielen Songs, wie z.B. dem Titeltrack ‚Beast In Black‘ oder ‚Zodd The Immortal‘, habe ich mich enorm vom japanischen Manga und Anime »Berserk« inspirieren lassen.“

—

BEAST IN BLACK live 2018:

10.02. FIN Helsinki – Nosturi

20./21.07. FIN Laukaa – John Smith Rock Festival

29.06. – 01.07. FIN Helsinki – Tuska Open Air

15. – 18.08. S Falun – Sabaton Open Air

Die kürzlich gestartete Tour mit W.A.S.P. wurde gestern Abend leider vorzeitig beendet. Die Band ließ folgende Gründe über ihre Facebook-Seite verlauten: „Wir wurden nicht so behandelt, wie es uns versprochen worden war. Es tut uns wirklich Leid, aber wir können die Tour mit W.A.S.P. nicht fortsetzen. Ein großes Sorry an alle, die vorbeikommen und uns sehen wollten…“

—ABGESAGT—

Re-Idolized: »The Crimson Idol« 25th Anniversary World Tour

w/ W.A.S.P.

03.11. E Madrid – La Riviera

04.11. E Barcelona – Razzmatazz 1

05.11. F Limoges – CC John Lennon

07.11. F Lyon – Le Transbordeur

08.11. I Bologna – Estragon*

09.11. I Mailand – Live Club*

10.11. CH Lausanne – Les Docks*

11.11. CH Pratteln – Z7*

12.11. NL Tilburg – O13*

14.11. D Hamburg – Markthalle*

15.11. D Hannover – Capitol*

16.11. D Saarbrücken – Garage*

17.11. D Oberhausen – Turbinenhalle*

18.11. D Geiselwind – MusicHall*

20.11. D Frankfurt – Batschkapp

21.11. D Stuttgart – LKA Longhorn

22.11. D München – Backstage

24.11. CZ Hluk – Sports Hall

25.11. PL Warschau – Progresja

26.11. A Wien – Arena

*RAIN als Opener

—ABGESAGT—

