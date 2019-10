Beast In Black: für „Music Moves Europe Talent Awards 2020“ nominiert & erste EU-Headlineshows sind ausverkauft

Die internationale Heavy Metal-Truppe Beast In Black wird Ende des Monats den zweiten Abschnitt ihrer Europa-Headlinetour zu ihrem erfolgreichen Zweitwerk From Hell With Love (VÖ: 08. Februar 2019 via Nuclear Blast Records) starten. Mit Hannover (D), Tilburg (NL), Prag (CZ) und Budapest (H) sind bereits vier Shows komplett ausverkauft. Weitere stehen kurz davor, weshalb man sich mit dem Ticketkauf definitiv nicht mehr allzu viel Zeit lassen sollte!

Außerdem freuen sich Beast In Black, ankündigen zu dürfen, dass sie für die Music Moves Europe Talent Awards 2020 nominiert worden sind. Verhelft der Band zum Sieg und stimmt jetzt ab: https://musicmoveseuropetalentawards.eu/mmeta/artist/beast-in-black. In diesem Rahmen besteht für Fans die Chance, eine Reise zum ESNS (Eurosonic Festival) bzw. den Music Moves Europe Talent Awards in Groningen (NL), die im Januar 2020 verliehen werden, zu gewinnen!

Beast In Black live:

From Hell With Love European Tour 2019 – Teil II

Präsentiert von Metal Hammer (D), Rock It! (D), piranha (D), musix (D), metal.de (D)

w/ Myrath

29.10. N Oslo – Vulkan Arena

30.10. S Göteborg – Trädgår’n

31.10. DK Kopenhagen – Pumpehuset

01.11. D Hannover – MusikZentrum *AUSVERKAUFT*

02.11. D Köln – Live Music Hall

03.11. NL Tilburg – 013 *AUSVERKAUFT*

04.11. F Paris – Élysée Montmartre

06.11. F Straßburg – La Laiterie

07.11. D Stuttgart – Im Wizemann (Halle)

08.11. D Schweinfurt – Stattbahnhof

09.11. D Dresden – Tante JU

11.11. PL Breslau – Pralnia

12.11. CZ Prag – MeetFactory *AUSVERKAUFT*

13.11. H Budapest – Barba Negra *AUSVERKAUFT*

15.11. A Graz – p.p.c.

16.11. SK Bratislava – Atelier Babylon

17.11. A Wien – Szene

18.11. D München – Backstage (Werk)

13.12. FIN Helsinki – Helsingin Jäähalli* (w/ LORDI)

*ohne Myrath

Seht euch den Tourtrailer auf YouTube an:

Tickets für die Deutschland-Termine gibt es hier: http://nblast.de/BIBTickets

Weitere Beast in Black-Termine:

Intergalactic Terrortour – Großbritannien & Irland

w/ Gloryhammer, Wind Rose

18.10. UK London – Heaven *AUSVERKAUFT*

19.10. UK Machester – Club Academy *AUSVERKAUFT*

20.10. UK Bristol – SWX

22.10. UK Birmingham – The Mill Digbeth

23.10. UK Nottingham – Rescue Rooms *AUSVERKAUFT*

24.10. IRL Dublin – The Academy

25.10. UK Glasgow – Slay *AUSVERKAUFT*

26.10. UK Dundee – Church *AUSVERKAUFT*