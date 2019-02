Beast In Black: landen mit „From Hell With Love“ auf Platz 6 der deutschen Albumcharts

Die aufstrebenden Metaller Beast In Black haben ihr zweites Studioalbum namens From Hell With Love am 08. Februar via Nuclear Blast Records von der Kette gelassen. Dank der Unterstützung ihrer treuen, stetig anwachsenden Fangemeinde kann die Truppe heute stolz bekanntgeben, dass die Platte sensationell auf Platz 6 in die deutschen Albumcharts eingestiegen ist!

Die Band dazu: „Wir sind überrascht, aber natürlich überglücklich über dieses klasse Ergebnis mit From Hell With Love! Danke, Deutschland! Diesen Erfolg werden wir auf unserer allerersten Headlinetour zusammen mit euch feiern. Wir sehen uns in Kürze!“

Ihr habt From Hell With Love noch nicht? Holt euch das Album hier:

http://www.beastinblack.com/fhwl.html

ICYMI:

Schaut euch das brandneue Musikvideo zu From Hell With Love, das erneut in Zusammenarbeit mit Ville Lipiäinen entstanden ist, hier an:

