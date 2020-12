Behemoth & Carcass: kündigen „The European Siege“ Tournee mit Arch Enemy und Unto Others an

Regeln sind ja bekanntlich dazu da, um gebrochen zu werden: Und mit dem Brechen von Regeln kennen sich Behemoth bestens aus. Die Band um den kontroversen Frontmann Adam „Nergal“ Darski hat schließlich spätestens mit ihren letzten beiden Alben The Satanist (2014) und I Loved You At Your Darkest (2018) bewiesen, dass Black Metal sich in den Mainstream vortrauen kann, ohne etwas von seiner Sprengkraft und Brisanz einzubüßen. Es sind epische Bombasten, gezeichnet von einer sakralen Bedeutungsschwere und einer zutiefst blasphemischen Natur, die in ihrer Dramatik wie gemacht sind für die großen Bühnen, für imposante Pyro-Shows und offene Münder. Zuletzt waren Behemoth Anfang 2020 als Special Guest von Slipknot in Europa unterwegs und haben dabei einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie ihr Handwerk perfektioniert haben – und das wollen sie natürlich so bald wie möglich wieder mit der Welt teilen. „Nach über einem Jahr ohne Live-Musik können wir uns keine bessere Rückkehr zu unseren geliebten Legionen vorstellen, als mit der Performance neuer Musik und einem Event für die Ewigkeit“, scharrt Nergal bereits mit den Teufelshufen.

Damit ist die Band jedoch nicht alleine: Arch Enemy sind die Antithese zu sämtlichen Vorurteilen gegenüber Frauen im Death Metal ebenso wie der Binsenweisheit, dass ein Sängerwechsel automatisch das Todesurteil einer Band bedeutet. Seit mittlerweile 25 Jahren aktiv, taufte die Band ihr aktuelles zehntes Album programmatisch Will To Power (2017) – und alle, die Bandleader Michael Amott, Sängerin Alissa White-Gluz & Co. einmal zusammen auf der Bühne erlebt haben, wissen, dass dieser Machtwille bis heute ungebrochen ist; dass Arch Enemy gar nicht daran denken, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, sondern – ganz im Gegenteil – jetzt erst richtig loslegen.

Unterstützt werden Arch Enemy und Behemoth bei ihrem Feldzug durch Europa und Großbritannien von ihren nicht minder legendären alten Weggefährten Carcass und den Goth-Metal-Durchstartern Unto Others (ehemals Idle Hands). Und während Nergal sich auf diese „vernichtende Kombination“ und Nächte voller „Metal-Magie“ freut, zeigt sich Michael Amott siegessicher: „Die ‘The European Siege’-Tour mit Arch Enemy, Behemoth, Carcass und Unto Others ist zweifelsohne die ultimative Metal-Tour des Jahres 2021“, erklärt er. „Wir sehen uns da!“

Arch Enemy, Behemoth + special guest Carcass + Unto Others

Tourdates:



2021-09-28 IE – Dublin, Olympia Theatre

2021-09-30 UK – Glasgow, O2 Academy Glasgow

2021-10-01 UK – Manchester, O2 Academy Manchester

2021-10-02 UK – Birmingham, O2 Academy Birmingham

2021-10-03 UK – London, O2 Academy Brixton

2021-10-05 FR – Paris, Le Zénith

2021-10-06 FR – Toulouse, Le Bikini

2021-10-08 PT – Lisbon, Sala Tejo

2021-10-09 ES – Madrid, Palacio Vistalegre

2021-10-10 ES – Barcelona, Palau Sant Jordi

2021-10-12 FR – Lyon, Le Radiant

2021-10-13 IT – Milano, Alcatraz

2021-10-15 DE – Berlin, Columbiahalle

2021-10-16 CZ – Prague, Tipsport Arena

2021-10-17 PL – Katowice, MCK

2021-10-19 HU – Budapest, Barba Negra

2021-10-20 AT – Vienna, Gasometer

2021-10-22 DE – Ludwigsburg, MHP Arena

2021-10-23 NL – Den Bosch, Mainstage Brabanthallen

2021-10-24 BE – Brussels, Forest National

2021-10-26 CH – Zurich, Samsung Hall

2021-10-27 DE – Frankfurt, Jahrhunderthalle

2021-10-29 DE – Munich, Zenith

2021-10-30 DE – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

2021-10-31 DE – Hamburg, edel-optics.de Arena

2021-11-01 SE – Gothenburg, Partille Arena

2021-11-03 FI – Helsinki, Ice Hall

2021-11-05 SE – Stockholm, Annexet

2021-11-06 DK – Copenhagen, Forum

