Benediction: veröffentlichen neues Video von „Tear Off These Wings“

Am 11. August veröffentlichten die britischen Death Meal-Pioniere Benediction ein neues Musikvideo zum Song Tear Off These Wings aus ihrem aktuellen Album Scriptures, das am 16. Oktober 2020 über Nuclear Blast an den Start ging. Das Video wurde von keinem Geringeren als Sänger Dave Ingram selbst zusammengestellt und geschnitten.

Das neue Album Scriptures klingt zu 100% nach Benediction: Sie verbinden Death Metal mit einer „Fuck-Off-Punkrock-Attitüde“, Heavy Metal-Riffing und einem Groove, den kaum eine andere Band einfangen kann. Dave Ingrams unverkennbare Growls und seine kraftvollen Texte verstärken das klangliche Gerüst, das den Sound von Benediction so unverkennbar macht. Wie üblich variieren die Tracks von langsam und schwer bis schnell als auch intensiv, von kürzeren „in-die-Fresse“ gehenden Reißern bis hin zu krachenden Monolithen.

Das Artwork passt perfekt zu Benediction und wird jeden eingefleischten Old School Death Metal-Fan zum Nachdenken anregen. Es wurde von dem Birminghamer Künstler Simon Harris entworfen und erinnert an das ikonische Artwork der frühen Alben. Es besteht kein Zweifel, dass es perfekt in jede Vinylsammlung neben Subconscious Terror, The Grand Leveler oder Transcend The Rubicon passt.

Alles in allem ist Scriptures ein Album des nackten Death Metal, bei dem alles so ist, wie es sein sollte. Ein Juwel im Katalog einer Band, die von Anfang an dabei war und sich selbst und ihren Fans immer treu geblieben ist, wie einer ihrer klassischsten Songs We Bow To None zeigt.

Benediction sind zurück! Und sie sind besser als je zuvor!

Line-Up – Benediction:



Darren Brookes – Gitarre

Peter Rew – Gitarre

Dave Ingram – Gesang

Dan Bate – Bass

Giovanni Durst – Schlagzeug

