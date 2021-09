Beyond The Black: veröffentlichen Cover von Iron Maidens „Wasted Years“ als Amazon Original

Einer der hell scheinendsten Sterne im Symphonic Metal Universum zollt einer der größten Bands aller Zeiten Tribut.

Mit ihrem Cover von Iron Maidens Wasted Years erschufen Beyond The Black eine großartige, ehrenhafte und zeitlose Hommage mit einer kraftvollen weiblichen Stimme, die sich perfekt ins musikalische Bild einfügt.

Der Song ist als Stream auf Amazon Music Prime, Amazon Music Unlimited und Amazon Music HD hier verfügbar: https://music.amazon.com/albums

Und für all jene, die sich jetzt schon sehnlich eine Liveperformance des Songs wünschen – Beyond The Black werden Wasted Years als Akustikversion an diesem Montag, den 27. September, während der Rock Your Monday Live Show live auf Twitch performen.

Beyond The Black dazu:

„Diese Coverversion zollt nicht nur Tribut an eine Band, die wir zutiefst bewundern, sondern auch an die bewegten Zeiten, in denen wir aktuell leben. Wie immer im Leben, sind unsere Erfahrungen eine Frage der Perspektive und wir hoffen, dass wir denjenigen etwas zum Festhalten geben können, die es gerade am meisten benötigen.“

Mit einem kometenhaften Aufstieg nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums Songs Of Love And Death, durchbrach die Band um Sängerin Jennifer Haben sämtliche Schallmauern spätestens mit den überragenden Chartplatzierungen des vierten Langspielers Horizons.

Die Band blickt außerdem zurück auf zahlreiche internationale Tourneen, spektakuläre Festivalauftritte und Jennifers Gastspiel in der TV-Sendung Sing Meinen Song, in welcher die Ausnahmesängerin ihre Vielseitigkeit eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Das nächste Jahr begrüßen Beyond The Black mit einem atemberaubenden Auftakt,wenn die Band gemeinsam mit ihren Labelkollegen von Amaranthe auf große Co-Headline-Europatournee gehen. Tickets sind bereits im VVK, Halt macht die Powerkombo in diesen Städten:

Beyond The Black live 2022:

05.01.22 | DE – Munich | Zenith

07.01.22 | DE – Leipzig | Haus Auensee

08.01.22 | DE – Offenbach | Stadthalle

09.01.22 | BE – Antwerp | Trix

11.01.22 | FR – Bordeaux | Rock School Barbey

12.01.22 | ES – Madrid | Sala BUT

13.01.22 | ES – Barcelona | Razzmatazz II

15.01.22 | FR – Lyon | Ninkasi Kao

16.01.22 | FR – Paris | Elysée Montmartre

18.01.22 | UK – Manchester | O2 Ritz

19.01.22 | UK – London | O2 Forum Kentish Town

21.01.22 | DE – Oberhausen | Turbinenhalle I

22.01.22 | DE – Ludwigsburg | MHP Arena

24.01.22 | CH – Lausanne | Metropole

25.01.22 | CH – Zürich | Komplex 457

26.01.22 | IT – Milano | Live Club

28.01.22 | HU – Budapest | Barba Negra

29.01.22 | AT – Vienna | Arena

31.01.22 | PL – Warsaw | Progresja

01.02.22 | DE – Berlin | Columbia Halle

02.02.22 | DE – Hamburg | Sporthalle

04.02.22 | CZ – Zlín | MOR Café

05.02.22 | DE – Geiselwind | Event Hall

06.02.22 | NL – Utrecht | Tivoli Ronda

08.02.22 | DK – Copenhagen | Amager Bio

10.02.22 | SE – Gothenburg | Pustervik

11.02.22 | SE – Stockholm | Klubben Fryshuset

12.02.22 | NO – Oslo | Sentrum Scene

Beyond The Black sind:

Vocals – Jennifer Haben

Guitar – Tobi Lodes

Guitar, Vocals – Chris Hermsdörfer

Drums – Kai Tschierschky

Beyond The Black online:

https://www.facebook.com/beyondtheblackofficial

https://beyond-the-black.com/