Dieversity: zeigen erstes Video „End Of The Line“ vom kommenden Album

Dieversity sind wieder da. Nachdem vor einiger Zeit das Artwork und die Tracklist des neuen Werkes vorgestellt wurde, folgt heute nun die Präsentation des ersten Songs. Mit End Of The Line von dem mit Spannung erwarteten dritten Album Age Of Ignorance melden sich die Franken in beeindruckender Art und Weise zurück.

Age Of Ignorance wird am 12.11.2021 via El Puerto Records veröffentlicht.

Hier geht es zum Video End Of The Line:

Das Frankenland ist neben seinen Bieren, seinen Weinen und seinem Humor auch für seine hervorragenden Heavy Metal-Bands bekannt. Eine von diesen Bands ist Dieversity aus Würzburg. Vor über einem Jahrzehnt gegründet, schufen sie einen modernen Metalsound, der fulminante Power bietet und zudem vor Melodien nur so strotzt.

Am 12.11.2021 erscheint nun das dritte Album Age Of Ignorance beim Label El Puerto Records. Das Cover-Artwork wurde von Björn Gooßes (Killustrations) erstellt.

Age Of Ignorance Tracklist:

1. End Of The Line

2. The Bitter Taste Of Sin

3. Enemies

4. Pulling My Strings

5. Mr. God

6. Extinction Of Humanity

7 Clouds Of Misery

8. May Their Ghosts

9. King Of Clowns

Dieversity konnten bereits 2012 mit dem ersten Album Last Day Tomorrow markante Spuren hinterlassen. Spätestens dann war klar, dass moderner Metal nicht nur aus Skandinavien kommen muss, auch wenn die schwedischen Elemente stets eine Rolle spielten, holte man sich doch keinen Geringeren als Björn „Speed“ Strid von Soilwork als Gast für das Folgealbum ReAwakening dazu.

Nun sind Dieversity sind wieder da, auferstanden von den Toten. Mit ihrem unverwechselbaren Sound und dem einzigartigen Gespür für die Balance zwischen Melodie und Härte setzen die Würzburger genau dort an, wo sie vor sechs Jahren aufhörten.

www.facebook.com/Dieversity