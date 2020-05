Black Inhale: veröffentlichen Album und dritten Track zu „Resilience“

Die österreichische Metalband Black Inhale veröffentlichten diesen Freitag ihr neues Studioalbum Resilience und veröffentlicht heute den dritten Track als Lyricvideo: Resilience

Bisher wurde veröffentlicht:

Final Sorrow : https://youtu.be/OJx9_vEJwhA

Escape Room https://youtu.be/ODv8C4Iono4

„Für mich steht das Album Resilience für die Fähigkeit, trotz Rückschlägen schnell wieder aufzustehen und seinen Weg weiterzuverfolgen“ erläutert Sänger/Gitarrist Raffael „Schlo“ Trimmal den Titel des dritten Longplayers der österreichischen Metal Helden Black Inhale. Zusammen mit Drummer Boris Balogh stand er „vor einem Scherbenhaufen. Unmittelbar vor dem Songwriting mussten wir Bass und Gitarre neu besetzen und hatten keine Ahnung, wie schnell und gut uns das gelingen wird…“.

Es gelang schnell und vor allem: Sehr gut. In Form von Andrés Cuenca an den sechs und Mauro Putzer an den vier Saiten fand man die nicht nur musikalisch perfekte Ergänzung des metallischen Kleeblatts: „Von der ersten gemeinsamen Probe an waren Andrés und Mauro wie jahrelange Freunde. Unfassbar, wie stark Musik Menschen verbinden kann“ zeigt sich „Schlo“ euphorisch. „Die zwei haben sich auch sofort ins Songwriting eingebracht, vor allem Andrés hat dem Album einen ordentlichen Stempel aufgedrückt. Beide waren so eine immense Bereicherung, dass uns klar wurde: Wir werden stärker denn je aus dieser Krise gehen!“.

Einen ersten Vorgeschmack auf die tatsächliche Stärke des neuen Line Up lieferte selbiges ausgerechnet auf hoher See: „Die Full Metal Cruise hat uns nicht nur weiter zusammengeschweißt, sondern sich in vielerlei Hinsicht als Karriere Highlight kristallisiert. Wir waren total neu aufgestellt, hatten kein eigenes Equipment und die üblichen Fluglinien-Probleme, Boris noch dazu Flugangst und Seekrankheit. Alleine es aufs Schiff zu schaffen, war ein riesiger Erfolg für uns. Der aber noch von den ersten gemeinsamen Live-Shows und den Publikumsreaktionen übertroffen wurde. Eine Wahnsinnserfahrung“.

Und eine zusätzliche Motivation für die finalen Arbeiten am neuen Album, das am 29. Mai 2020 erschien. Soundtechnisch am Puls der Zeit (Mix: Norbert Leitner, Master: Mike Wolff) und mit Pascal Riesinger Artwork veredelt, untermauert Resilience nicht nur eindrucksvoll den bisherigen Status der Gruppe, sondern wird selbigen noch gewaltig ausbauen. Mit zehn abwechslungsreichen, intensiven Songs, die dem alten Bandmotto Nothing But Pure Metal mehr als gerecht werden und gleichermaßen thrashig, melodisch, modern, brutal, eingängig, progressiv, messerscharf, ehrlich klingen – und dabei auch einiges zu sagen haben:

„Wir leben in einem System, das klare Richtlinien vorgibt und dadurch besseres Leben verspricht. Man versucht, unsere Existenzen immer mathematischer zu beschreiben und Menschen mit Werten zu messen“. Ein System, mit dem Texter Schlo nicht nur im finalen The Cube abrechnet: „Ich habe das Gefühl, dass wir uns von wahren Werten und der Menschlichkeit immer weiter entfernen – stattdessen soll Messbares den Weg leiten“. Auch mit dem Titeltrack will man „die Menschen wachrütteln. Wir müssen wieder aktiver, engagierter werden. Unser Schicksal selbst in die Hand nehmen!“.

Wie es die Band selbst erfolgreich vorgezeigt: „Wir haben auf Resilience einen idealen Raum für uns vier gefunden“ fassen die Jungs noch einmal die ereignisreichen und nicht immer einfachen letzten Monate zusammen, um den Fokus nun ganz klar auf die Gegenwart zu legen – und auf eine Zukunft, die für Black Inhale – in dieser Form mit diesem Line Up und diesem Album – ganz, ganz weit offensteht.