“Der Altmeister beherrscht nach wie vor sein Metier!“

Artist: Black Label Society

Herkunft: USA

Album: Grimmest Hits

Spiellänge: 55:40 Minuten

Genre: Rock, Metal

Release: 19.01.2018

Label: Spinefarm Records, Caroline

Link: https://www.facebook.com/pg/blacklabelsociety/about/?ref=page_internal



Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Zakk Wylde

Gitarre – Dario Lorina

Bassgitarre – John DeServio

Schlagzeug – Jeff Fabb

Tracklist:

Trampled Down Below Seasons Of Falter The Betrayal All That Once Shined The Only Words Room Of Nightmares A Love Unreal Disbelief The Day That Heaven Had Gone Away Illusions Of Peace Bury Your Sorrow Nothing Left To Say

Black Label Society haben was Neues gemacht und es steht bereits kurz vor der Veröffentlichung. Die Rede ist vom Studioalbum Nummer zehn mit dem Titel Grimmest Hits, welches diesen Freitag über all bei euren CD Dealern in die Regale wandern wird. Mit fast einer Stunde Spielzeit und zwölf Tracks abermals ein komplexes Album aus Rock, Metal und Doom Metal Elementen. Zakk Wylde bleibt das Gesicht der Formation. Der ehemalige Gitarrist von Ozzy Osbourne konnte mit seinem Projekt in den letzten Jahren einen nicht unerheblichen Status in der Metallandschaft einnehmen. Neben der prägnanten Doom-Metal Ausrichtung kann man Southern Rock Einflüsse nicht verleugnen.

Alle Stücke liegen zwischen vier und fünf Minuten Spielzeit. Den ersten Schritt macht Trampled Down Below und der Sound bleibt einmalig. Zakk Wylde hat mit Black Label Society einen ganz eigenen Klang kreiert, der auf Grimmest Hits gnadenlos weitergeführt wurde. Nicht nur live bekommt man von Zakks Gesang eine Gänsehaut. Die pulsierenden Riffs beleben die müden Gemüter in einer trägen Jahreszeit, ohne die Wolkendecke aufzureißen und womöglich noch warme Sonnenstrahlen gen Erde zu lassen. Schwermütig poltert das Quartett, welches in dieser Konstellation seit sieben Jahren zusammenarbeitet, mit vielen und starken Gitarrenmomenten voran. Das Cover von Grimmest Hits wurde unglaublich schlicht gewählt und spiegelt überhaupt nicht das wider, was uns die Musiker darbieten. Klar düster, aber in keinem Fall schlicht ist, die Kunst von Gitarrist Dario Lorina, Bassist John DeServio und Schlagzeuger Jeff Fabb, die den Mastermind unterstützen. Der erste Leckerbissen wartet mit Seasons Of Falter. Andächtig dringen die Vocals in die Ohren. Egal ob schroff oder liebevoll, alles beherrschen die Jungs aus den Staaten und bleiben mit ihrem Sound einzigartig. Stücke wie The Betrayal treten aufs Gaspedal. Balladenfeeling kehrt mit All That Once Shined oder The Only Words ein. Immer mit dabei: Ein Hauch von der nordamerikanischen Freiheit, die jeder Europäer einmal in seinem Leben spüren möchte. Selbst die kurze zwei Minuten Nummer Room Of Nightmares zündet vor allem durch die Gitarrensoli ohne Probleme. Die tiefgründige Platte hat viele Seiten, trotz des eingegrenzten Bereichs in dem Black Label Society ihre Kompositionen aufziehen. Treibende Parts bei A Love Unreal beleben das Geschäft, der Refrain geht unter die Haut, ein wahnsinniger Song. Disbelief geht in der ganzen Konstellation am unspektakulärsten an einem vorbei. Fröhlicher mit einer guten Portion Western Blues macht The Day That Heaven Had Gone Away seine Fans glücklich und kommt an die Hymne In This River heran, nur ohne Klaviereinsatz. Den Schlussspurt läutet Illusions Of Peace ein. Deutlich schneller geht es in den letzten Part von Grimmest Hits. Das Finale bilden Bury Your Sorrow und Nothing Left To Say in einem abwechslungsreichen Album, welches durch verschiedene Emotionsfelder führt und immer wieder am richtigen Zeitpunkt die Spannung anzieht.

Black Label Society - Grimmest Hits Fazit: Wow, was für ein starkes zehntes Album von Black Label Society. Fans können sich auf einiges gefasst machen. Im Prinzip bleibt alles beim Alten, die Ideen gehen den vier Musikern jedoch nicht aus und dadurch haben sie genug Material für ein nächstes starkes Album, welches ihr euch schon in wenigen Stunden gönnen dürft. Western Rock verheiratet mit Doom Metal beherrscht eben keiner so gut wie Herr Wylde persönlich!



Anspieltipps: Seasons Of Falter und A Love Unreal Rene W. 9.5 2018-01-17 9.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

