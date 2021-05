Black Label Society veröffentlichen heute ihr neues Video zu House Of Doom.

Das None More Black Vinyl-Boxset gibt es im eOne-Heavy Shop. None More Black umfasst alle 12 Studioalben der Band mit diversen Bonustracks, 32-Seiten Fotobuch, Flaschenöffner und Backpatch.

Außerdem ist das Album Shot To Hell das erste mal auf Vinyl erhältlich!

Bestellen könnt ihr euch die Box hier: https://www.eoneheavy.eu/products/black-label-society-lp-boxset-none-more-black

Hier könnt ihr alle weiteren Infos zum None More Black Vinyl-Boxset nachlesen: