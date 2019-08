Black Mood: „Toxic Hippies II“ erscheint am 13. September

Eben noch haben die Thüringer Sludge/Metal Brüder von Black Mood das diesjährige Party.San Open Air gerockt und schon befinden sich die Jungs mit ihrem neuen Silberling in den Startlöchern!

Die Arbeiten an Toxic Hippies II sind abgeschlossen und das Ergebnis wird ab dem 13. September als schickes DigiPak via Black Sunset / MDD in den Läden stehen.

Auf Toxic Hippies II geht es dabei etwas rauher und ungehobelter zu Werk als auf dem 2016er Vorgängeralbum, aber ohne dabei den eingeschlagenen musikalischen Pfad einer explosiven Mischung aus Pantera, Down und Crowbar Pfad zu verlassen. Watch Out!

