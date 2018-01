Bock auf ´ne Arschkicker-Mixtur aus Black Sabbath, Monster Magnet, Hawkwind und Fu Manchu, auf ´nen psychedelischen Heavy-Space-Rock-Sturm?Das hoffen wir doch. „Pandaemonium“ heißt das neue Album der BLACK RAINBOWS. Italiens Stoner-Helden knüpfen perfekt an die Vorgänger an, zeigen sich zuweilen sogar noch einen Zacken heavier und servieren zudem mit ´Grindstone´ eine saucoole Doom-Sludge-Stoner-Suite (yeah!). Darüber hinaus sind die Gitarren von Bandkopf Gabriele Fiori dermaßen fuzzy as fuck, dass es ´ne wahre Freude ist.

BLACK RAINBOWS

Pandaemonium

Heavy Psych / Cargo

VÖ: 06.04.2018

www.theblackrainbows.com

www.facebook.com/BLACKRAINBOWSROCK

