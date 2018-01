DEMON INCARNATE, die düsteren ,atmosphärischen Hardrocker mit Metaleinschlag melden sich nach einer Babypause der Sängerin Lisa zurück mit Album Nummer 2 im Gepäck. Wie die Vorgängerveröffentlichungen wurde auch das neue Album namens ‚KEY OF SOLOMON‚ von David Vogt (Powerwolf) in dessen Greywolf Studios produziert, aufgenommen und gemastert.

‚KEY OF SOLOMON‚ beinhaltet 9 neue Songs und vereint Classic Rock, Doom und Blues elegant zu einem spannenden musikalischen Erlebnis.

„Demon Incarnate“ vereint auf raffinierte Art und Weise den 70ies Sound von Black Sabbath, Mountain oder Captain Beyond mit der doomigen Attitüde von Bands wie Trouble oder The Obsessed.

Das Coverartwork stammt von Roberto Toderico (u.a. MASSIVE ASSAULT, ASPHYX, SINISTER, DECAYING)

„KEY OF SOLOMON“ wird am 23.3.2018 als CD und Download, sowie am 18.5.2018 als LP via FDA Records/ Soulfood Music veröffentlicht.

