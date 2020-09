Black Sabbath – Paranoid (Vinyl Deluxe Edition)

Artist: Black Sabbath

Herkunft: Birmingham, England

Album: Paranoid (Vinyl Deluxe Edition)

Spiellänge: ca. 185 Minuten

Genre: Heavy Metal, Doom Metal, Hard Rock

Release: 09.10.2020

Label: BMG Rights

Letzte Bandmitglieder:

Gesang, Mundharmonika – Ozzy Osbourne

Gitarre – Tony Iommi

Bassgitarre, Synthesizer – Geezer Butler

Keyboard, Gitarre – Adam Wakeman

Schlagzeug – Tommy Clufetos

Tracklist LP 1 Originalalbum:

War Pigs / Luke’s Wall Paranoid Planet Caravan Iron Man Electric Funeral Hand Of Doom Rat Salad Jack The Stripper / Fairies Wear Boots

Tracklist LP 2 Quadradisc Mix in Stereo (WS4 1887) 1974:

War Pigs / Luke’s Wall Paranoid Planet Caravan Iron Man Electric Funeral Hand Of Doom Rat Salad Jack The Stripper / Fairies Wear Boots

Tracklist LP 3 Live in Montreux 1970 :

Intro Paranoid N.I.B. Behind The Wall Of Sleep Iron Man War Pigs

Tracklist LP 4 Live in Montreux 1970 (Part Two)/Live in Brussels 1970 (Part One):

Fairies Wear Boots Hand Of Doom Paranoid Hand Of Doom Rat Salad Iron Man

Tracklist LP 5 Live in Brussels 1970 (Part Two) :

Black Sabbath N.I.B. Behind The Wall Of Sleep War Pigs Fairies Wear Boots

Welche Band hatte zu Beginn des Metalzeitalters den größten Einfluss auf diese neue Szene? Für viele gibt es da nur eine Antwort und die lautet Black Sabbath. 1968 als Earth gegründet, drehten sie bereits ein Jahr später unter ihrem legendären Namen die Regler auf Anschlag. Wir durften in der Vergangenheit des Öfteren über Ozzy Osbourne, Tony Iommi und Konsorten berichten. In diesem Herbst steht ein Geburtstag an, der gebührend gefeiert werden muss! Paranoid hat ganze 50 Jahre auf dem Buckel und im Zuge dieses Jubiläums gibt es für alle Old School Fans die Paranoid (Vinyl Deluxe Edition), die am 09.10.2020 erscheinen wird. Wir haben die Platten bereits angetestet und wollen hier mit euch in den Herbst reinfeiern.

Auf fünf LPs wird das Originalalbum, der seltene Quad Mix und zwei ihrer 1970er Konzerte (hier erstmalig auf Vinyl) enthalten sein – zusätzlich digital und als vier CD-Set.

Das zweite Album der Engländer schaffte es skandalöserweise in den deutschen Albumcharts nur auf Platz 2. In Amerika gab es viermal Platin und in ihrer Heimat zumindest Gold. Paranoid ist meiner Meinung nach eine der, wenn nicht DIE wichtigste Metal Platte überhaupt. Über vier Millionen verkaufte Werke sprechen für sich und Hits wie War Pigs, Paranoid oder Iron Man werden noch Jahrhunderte überdauern. Ebenso legendär wie die Band ist ihr Sänger Ozzy Osbourne, der wohl ebenfalls nie wieder was Neues herausbringen wird, und auch die noch offene Tour ist bei seinem Gesundheitszustand mehr als fraglich. Neben Ozzy und der Formation Black Sabbath an sich, muss man auch den Meister an der Gitarre Tony Iommi hervorheben, der nicht weniger die Szene beflügelt und noch heute der Gott an den Saiten für viele Musiker ist.

Die Paranoid (Vinyl Deluxe Edition) blickt auf das Originalalbum inklusive des seltenen 1974 Quad Mix des Silberlings. Erstmalig wird es auf Vinyl veröffentlicht und war bereits seit einigen Monden nicht mehr käuflich zu erwerben. On top zwei Konzerte von 1970, aufgenommen in Montreux und Brüssel. Die beiden Gigs wurden hierfür erstmals auf das schwarze Gold gepresst! Das Set erstrahlt im Hardcover mit ausführlichen Liner Notes. Zusätzlich gibt es für alle Fans spannende Interviews aller Bandmitglieder. Damit nicht genug an Bonusmaterial: Seltene Fotos, Memorabilia und ein Poster, sowie ein Nachdruck des Tourbooks, wie es auf der Paranoid Tour verkauft wurde, werten die Produktion weiter auf.