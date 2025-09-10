Black Soul Horde: neues Album „Symphony Of Chaos“ erscheint am 31.10.

Nach vier Jahren seit dem düsteren, sludge-getränkten Horrors From The Void, dem 2021 veröffentlichten Album, das breite Anerkennung fand und die Band als eine der herausragenden Metal-Acts des Jahres etablierte, kehrt die Athener Heavy Metal-Band Black Soul Horde zurück, um ein neues Kapitel mit ihrem vierten und ambitioniertesten Album Symphony Of Chaos zu eröffnen, das am 31. Oktober über Vinyl Store erscheint.

Symphony Of Chaos beschäftigt sich mit modernen Horrorgeschichten und interpretiert diese neu, während gleichzeitig originale Erzählungen über mythische und legendäre Kreaturen gewoben werden. Treu ihrer Tradition, Inspiration aus Fantasy, Horror und Mythologie zu schöpfen, taucht die Band noch tiefer in Horrorthemen ein und präsentiert ihr bisher originellstes Konzept.

Musikalisch wagt die Band es, neue, hellere und energiegeladene Wege zu erkunden, mit einer starken Power Metal-Ästhetik und Melodien, die lange nach dem Hören im Gedächtnis bleiben, ohne dabei die Schwere und riffgetriebene Identität zu opfern, die sie seit ihrem Debüt Tales Of The Ancient Ones (2013) definiert. Die Kompositionen klingen schärfer, explosiver und unermüdlich dynamisch, die Darbietungen sind präziser und eindringlicher, und die Produktion bietet einen frischen, kristallklaren Sound, der das Material aufwertet.

FFO: Grand Magus, Cirith Ungol, Twisted Tower Dire, Eternal Champion, etc…

Mit Symphony Of Chaos liefert Black Soul Horde ein Album, das darauf abzielt, ihren Status in der Szene zu festigen, neue Fans zu gewinnen und gleichzeitig ihre langjährigen Anhänger vollends zufriedenzustellen. Es ist ein Werk, das Erfahrung, Vorstellungskraft und makelloses Musizieren vereint, ein definitiver Treffpunkt klassischer Heavy Metal-Power und zeitgenössischer Horror-Ästhetik.

