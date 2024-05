Black Sun: veröffentlichen Single/Video „Drown In Sin“

Nach der ersten Single Slay The Queen veröffentlichen Black Sun heute die neue Single und das Video zu Drown In Sin. Drown In Sin ist ein Song über den Verfall und die Bosheit der menschlichen Spezies. Karma als Erzähler fügt eine interessante Wendung hinzu, indem er mit dem Satz „Ich werde sie alle auslöschen“ Gerechtigkeit verspricht.

Sowohl Slay The Queen wie auch die neue Single Drown In Sin sind in Dolby Atmos auf Apple Music und allen Plattformen, die Dolby Atmos unterstützen, erhältlich.

Drown In Sin – hier anhören: