Blackmore’s Night: bringen brandneuen Song „Once Upon December“ aus ihrem neuen Studioalbum „Nature’s Light“

Am 12. März 2021 erscheint mit Nature’s Light das 11. Studioalbum von Blackmore’s Night.

Jetzt veröffentlicht die von Ritchie Blackmore und seiner Ehefrau und Sängerin Candice Night gegründete Band die erste Single Once Upon December. Der Song erscheint zusammen mit einem winterlichen Lyricvideo, das sich perfekt in die vorweihnachtliche Stimmung einfügt.

Die zehn Songs sind eine von Grund auf ehrliche Liebeserklärung an die Folkmusik der Renaissance-Ära, inspiriert von den Mythen und Legenden vergangener Epochen.

„Die Geschichte von Nature’s Light ist auch die Geschichte von der Kraft der Natur, die uns jeden Tag umgibt, genauso wie die alltäglichen Wunder, die direkt vor unseren Augen geschehen“, sagt Candice Night.

„Wenn man sich von seinem Umfeld eingeschränkt oder bedrängt fühlt, ist es wichtig, auf sich selbst zu achten, seine Energien wieder aufzuladen und dem eigenen Herzen zu folgen. Manche zieht es dabei ans Meer, manche in die Wälder und für andere sind es einfach die Sonnenstrahlen auf dem Gesicht, um wieder Energie zu tanken. Unsere Musik ist ein Ventil für den Stress und den Druck der Neuzeit. Eine Reise zurück in eine einfachere, magische Zeit, in der Musik in unser Herz und unsere Seele dringt.“

Und so findet auf der gefühlvollen Neuauflage der Ballade Wish You Were Here auch die Romantik ihren Platz, während Four Winds und The Twisted Oak verwunschene Geschichten erzählen, stets begleitet durch das einzigartige Gitarrenspiel von Ritchie Blackmore. Vor allem mit den beiden Instrumentals Darker Shade Of Black und Der letzte Musketier zeigt Ritchie Blackmore einmal mehr, dass sein Gitarrenspiel noch genauso magisch ist wie eh und je.

Das Studioalbum erscheint am 12. März 2021 in mehreren Formaten bei earMUSIC. Darunter ist eine streng limitierte 2CD Hardcover Mediabook Edition inklusive einer Bonus-CD mit neun sorgfältig ausgewählten musikalischen Highlights aus Blackmore’s Nights umfangreichem Backkatalog. Zudem wird Nature’s Light als CD Digipak Edition sowie gleich zweimal auf Vinyl erhältlich sein – in einer streng limitierten 180g 1LP Gatefold Edition auf gelbem Vinyl und einer 180g 1LP Gatefold Edition auf schwarzem Vinyl.

Nature’s Light Tracklist:

01. Once Upon December

02. Four Winds

03. Feather In The Wind

04. Darker Shade Of Black (Instrumental)

05. The Twisted Oak

06. Nature’s Light

07. Der Letzte Musketier (Instrumental)

08. Wish You Were Here

09. Going To The Faire

10. Second Element

