Blackmore’s Night: veröffentlichen brandneuen Song „Here We Come A-Caroling“

Blackmore’s Night läuten mit ihrem brandneuen Weihnachtssong Here We Come A-Caroling die besinnlichste Zeit des Jahres ein.

Das Lied ist eine wunderschöne Interpretation des traditionellen englischen Weihnachtsliedes, von Candice Night und Ritchie Blackmore in einem neu arrangierten Soundgewand vertont. Zugleich ist Here We Come A-Caroling der Vorbote auf ihre am 4. Dezember 2020 erscheinende, gleichnamige Weihnachts-EP, die in der kalten Jahreszeit viel Festtagsstimmung in die heimischen Wohnzimmer zaubern wird.

Here We Come A-Caroling ist ab sofort als Stream und Download verfügbar: https://blackmoresnight.lnk.to/caroling_single

Das dazugehörige, offizielle Musikvideo gibt es ab sofort auf earMUSICs offiziellem YouTube Kanal:

Blackmore’s Nights Weihnachts-EP Here We Come A-Caroling mit vier neuen Songs erscheint am 4. Dezember 2020 als streng limitierte, farbige 10“ Vinyl Single, als streng limitierte CD Digipak Edition sowie digital.

Die streng limitierte CD und 10″ können hier vorbestellt werden: https://blackmoresnight.lnk.to/carolingPR

Blackmore’s Night Here We Come A-Caroling

1. Here We Come A-Caroling (Vinyl Side A)

2. It Came Upon A Midnight Clear (Vinyl Side A)

3. O Little Town Of Bethlehem (Vinyl Side B)

4. Silent Night (Vinyl Side B)

