Blackout Problems: veröffentlichen sozialkritisches Musikvideo zur Single „Lady Earth“

Blackout Problems präsentieren das Musikvideo zu ihrer neuen Single Lady Earth. Der Song wird auch Teil ihres kommenden Albums Dark sein, welches am 15. Januar 2021 via Sony Music/Munich Warehouse erscheint.

Als Inspiration diente dem Quartett aus München unter anderem Greta Thunberg. Zu sehen, wie viel Kraft von einer einzigen Person ausgehen kann, die 2018 ihren Protest alleine vor ihrer Schule begonnen und damit den Klimawandel ins Bewusstsein der gesamten Welt gebracht hat, bewegte die Band tief.

„Greta in den Nachrichten zu sehen, gab mir ein komisches Gefühl. Ich wurde an mein 16-jähriges Ich erinnert und wie weit weg ich mich gefühlt habe, irgendwas in der Welt verändern zu können“, sagt Sänger Mario Radetzky. “Es ist nicht, dass ich nicht an gesellschaftlichen Themen interessiert war, sondern eher, dass ich unserer Generation nicht zugetraut habe, Augen zu öffnen und Dinge zu ändern. Wenn man in der Schule sitzt und die ganze Zeit nur aus Büchern lernt, vergisst man manchmal das Hier und jetzt”, so Mario weiter. “Dabei wird Geschichte doch jetzt geschrieben. Überall um uns herum, und wir sollten nicht warten, daran teilzuhaben. Ich bin begeistert, dass die Generation nach mir verstanden hat, dass niemand zu klein ist, um Veränderungen herbeizuführen.”

Seht das Video zu Lady Earth hier:

Mit demselben Thema befassen sich Blackout Problems auch in der dritten Episode ihrer parallel zum Album produzierten Dokumentation Dark Days: https://youtu.be/xeSSlWw1qxQ

Das neue Album Dark erscheint am 15. Januar 2021 via Sony Music/Munich Warehouse. Der Vorverkauf läuft bereits: https://blackoutproblems.lnk.to/Dark

Zuvor sind bereits die Singles Murderer, Dark und Brother erschienen.

Murderer: https://youtu.be/oWxK1HYZOR4

Dark: https://youtu.be/G-EYyWghA20

Brother: https://youtu.be/bKlXJGQAciU

Dass sich der Sound der ersten Vorab-Single Murderer gründlich von dem bisherigen Output unterscheidet, liegt keineswegs an der neu gewonnenen internationalen Ausrichtung, sondern in einer grundsätzlichen Eigenschaft der Band begründet. „Wir schreiben über unser Leben. Somit laufen wir nicht Gefahr einen Song zwei Mal zu schreiben. Dinge können sich ähneln oder gleiche Ursprünge haben, aber nichts wird jemals das Gleiche sein. Am Ende bleibt alles für immer anders. 2020 hat das schon im Juni bewiesen.“

Eben diese Werte und Haltungen sind Voraussetzung für die eindrückliche Transformation, die die Band seit ihrer ersten Veröffentlichung bis hin zu ihrem nunmehr dritten Langspieler durchlaufen. Mit Dark haben Blackout Problems ein Werk geschaffen, das den Weltschmerz einer Generation einfängt und denjenigen eine Stimme gibt, die es nicht müde sind sich von eingefahrenen Strukturen und längst überwunden-gedachter, destruktiven Denkmuster, aufzulehnen und für Liebe, Respekt und Soziale Gerechtigkeit einzustehen.

Dark-Pop, das ist der Spagat zwischen clean und verzerrt, zwischen analog und digital, zwischen anprangernd und vereinend den die 2012 gegründete Band aus Mario Radetzky (Gesang, Gitarre), Marcus Schwarzbach (Bass, Gesang), Michael Dreilich (Schlagzeug) und Moritz Hammrich (Gitarre, Gesang), wagt. Ein Spagat, der die Spannungen der zeitgeschichtlichen Schwarz-Weiß-Debatten mithilfe Genre-übergreifende Vielfalt gut auf den Punkt zu bringen scheint – The Shape of Pop to come?

In einer Analogie, in der die Band der Ort ist, auf dem die Mitglieder wohnen, entschied man sich 2014, trotz der Möglichkeit größerer Wachstumstreiber in Form von großen Labels für organisches Wachstum auf eigene Rechnung und gegen eine Überforderung des eigenen Kosmos. Unter dem eigens gegründetem Label veröffentlichte die Band (neben einer Handvoll Singles und EPs), die Alben Holy (2016) und Kaos (2018), die sich beide in den Offiziellen Deutschen Albumcharts platzieren konnten – letzteres kletterte sogar bis auf Platz 25. Zuletzt absolvierten sie eine vierzig Dates umfassende Europa-Tour im Vorprogramm von Royal Republic, gefolgt von der ersten eigenen internationalen Konzertreise mit neun Auftritten in England, Frankreich, Holland, Tschechien, Ungarn, Österreich und der Schweiz und sind damit in Dimensionen angekommen, die umfangreicheren Ressourcen bedurften, und unterschrieben beim Sony-Music-Label RCA.

Im April 2021 geht die Band auf Headliner Tour durch Deutschland.

13.04.2021 – München, Muffathalle

14.04.2021 – Hamburg, Gruenspan

15.04.2021 – Berlin, Columbia Theater

16.04.2021 – Cologne, Essigfabrik

Blackout Problems online:

Homepage: https://www.blackoutproblems.com/

Facebook: https://www.facebook.com/blackoutproblems/

