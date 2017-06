Am 28. Juli 2017 wird das Debütalbum Armed To Exist der russischen Heavy Metal Band Blazing Rust auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 14. Juli 2017.

Mit dem Albumdebüt Armed To Exist stellt sich das neueste Signing von Pure Steel Records aus Russland vor: Blazing Rust.

Das Quintett aus Sankt Petersburg kann dabei mit einer solchen Frische begeistern, wie es auch all die jungen Bands in den letzten Jahren gezeigt haben, die noch immer den 80s-Spirit in sich tragen. Wer das Demo von Blazing Rust aus 2015 kennt, wird überrascht sein, welch großen Schritt die Jungs in Richtung Souveränität genommen haben.

Mit einer Mischung aus schnellen, britisch geprägten Songs, die eine melodische Finesse an den Tag legen, Liedern aus der Stahlschmiede der NWoBHM sowie kraftvollen, early Power Metal-Nummern kann die Band um Sänger Igor Arbuzov restlos überzeugen.



Tracklist:

1. Hellbringer

2. Shimmering Dawn

3. Blazing Rust

4. Dying World

5. Blindfold

6. Almighty Lord

7. Witch

8. Time Of The Brave

9. Under The Spell

Total Playing Time: 48:26 min

