The Lords Of Altamont aus Los Angeles sind eine vertonte tiefergelegte Karre, ein knatterndes Bike mit mölmendem Auspuff, pure coolness on wheels. Benannt nach dem berüchtigen Konzert vom Dezember 1969 klingen die Typen, als ob sie in eben jenem Jahr aus einer miefigen Garage ausgebrochen wären. Summer Of Love meets the birth of Proto Punk! MC5, The Stooges und die Chambers Brothers… Freiheit, Rebellion und ´ne Überdosis Oktan! Man hat schon The Who und The Cramps supportet. Der inzwischen verstorbene Michael Davis von MC5 war ’ne Weile Mitglied bei der Truppe.

The Wild Sound Of The Lords Of Altamont präsentiert einen Haufen geile neue Eigengewächse und ein superbes Cover von Howlin‘ Wolfs Evil Is Going On.

The Lords Of Altamont

The Wild Sound Of The Lords Of Altamont

Heavy Psych / Cargo

VÖ: 06.10.2017

http://lordsofaltamont.com

Kommentare

Kommentare