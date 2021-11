Bleed From Within: schließen einen Vertrag mit Nuclear Blast Records und veröffentlichen neue Single „I Am Damnation“

Diese kraftvollen, nachhallenden Worte läuten eine neue bedeutsame Ära für die Band ein. Nuclear Blast Records sind stolz darauf, die Metal-Schwergewichte Bleed From Within in ihrer weltweiten Familie willkommen zu heißen! Gerade erst von einer siegreichen UK-Tour mit Bullet For My Valentine zurückgekehrt, brechen die fünf Glasgower weiterhin alle Erwartungen und liefern ein unauslöschliches Lauffeuer aus schweren Riffs und fesselnden Melodien. Die neue Single I Am Damnation ist eine melodische Metal-Meisterklasse, die die Band in der Form ihres Lebens zeigt. Ein kühnes Statement, das einen ersten Vorgeschmack auf ihr neues Album gibt, das 2022 erscheinen soll.