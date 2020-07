Blind Channel: veröffentlichen neue Video-Single ‚Left Outside Alone‘

Blind Channel, die finnischen Violent-Pop-Könige, covern den legendären Anastacia-Hit Left Outside Alone aus dem Jahre 2004 mit einer neuen intensiven und energievollen Version des Songs.

Blind Channel über den Song:

„Left Outside Alone ist eines unserer Lieblingsstücke aus der Kindheit. Wir hörten den Song auf der nostalgischen „Best of 00s“-Playlist und bekamen die Idee für das einzigartige Cover dieses speziellen Songs. Wir gingen zu unserem Proberaum und begannen zu jammen. Wir sind super stolz auf das Endergebnis. Und ja, wir haben den gesamten Aufnahmeprozess in den Sonic Pump Studios Helsinki gefilmt, was schließlich das Musikvideo für dieses Cover wurde.“

