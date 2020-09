Blind Guardian: 2021 steht ganz im Zeichen von „Somewhere Far Beyond“

Der Bandklassiker Somewhere Far Beyond der Mittelerde Metaller Blind Guardian wird satte 30 Jahre alt, und solch ein Ereignis gehört natürlich gefeiert. Das vierte Album wird von vielen Fans als das Beste der Band bezeichnet, da sich Hansi Kürsch und Co. hier weiter vom ursprünglichen Speed Metal abwendeten und hin zum eigenständigen, typischen Blind Guardian Stil entwickelten. Somewhere Far Beyond behandelte die ersten beiden Bände von Stephen Kings Der Dunkle Turm-Saga.

Entsprechend begeben sich Blind Guardian im September und Oktober 2021 auf Somewhere Far Beyond Jubiläumstour und werden erstmals in ihrer langen Bandgeschichte das komplette Geburtstagsalbum in voller Länge auf die Bühne bringen. Ob auch die beiden Cover-Bonussongs Spread Your Wings (Queen) und Trial By Fire (Satan) davon betroffen sind, ist nicht bekannt, aber die Fans dürfen sich definitiv auf Time What Is Time, The Quest For Tanelorn, das geniale Titelstück Somewhere Far Beyond und natürlich die J.R.R. Tolkien Ballade The Bard`s Song-In The Forest freuen.

Ende 2021 soll zudem das neue Album der Krefelder veröffentlicht werden. Lasset die Spiele beginnen!

Somewhere Far Beyond Jubiläumstour 2021:

16.09. D Saarbrücken Garage

17.09. D München Backstage

18.09. D Memmingen Kaminwerk

20.09. CH Pratteln Z7

22.09. D Frankfurt Batschkapp

23.09. D Hamburg Markthalle

24.09. D Stuttgart LKA

25.09. D Dresden Alter Schlachthof

28.09. D Köln E-Werk

29.09. D Oberhausen Turbinenhalle

30.09. D Berlin Columbia Theater

01.10. D Neuruppin Kulturhaus

02.10. D Osnabrück Hyde Park