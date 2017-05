Blind Guardian: Kündigen 3-CD/4-LP »Live Beyond The Spheres« für Juli 2017 an

Blind Guardian: Kündigen 3-CD/4-LP »Live Beyond The Spheres« für Juli 2017 an

Es gibt große Neuigkeiten aus dem Hause BLIND GUARDIAN: Die Progressive Power Metal Pioniere verkünden die Veröffentlichung ihres lang erwarteten Live Albums: »Live Beyond The Spheres«! Die neue Dreifach-Live-CD enthält fantastische Live Versionen der größten BLIND GUARDIAN Klassiker, offenbart aber auch viele bisher noch nicht veröffentlichte Live Perlen aktueller Songs aus vielen verschiedenen Shows, die während der Europatour 2015 aufgenommen wurden.

Sänger Hansi Kürsch erzählt von den Hürden, die es bei der Zusammenstellung eines solch ambitionierten Live Albums, zu überwinden gilt: „Insgesamt muss ich sagen, dass wir einen sehr guten Run hatten, bei dem wir aus meiner Sicht an fast jedem Abend dieser Tour in Spitzenform gewesen sind. Am Ende des Tages, nachdem jeder die einzelnen Songs und Konzerte wieder und wieder überprüft hatte, sind bei den ca. 30 Konzerten vielleicht von jeder Nummer zwei, maximal drei Versionen übrig geblieben, die der gesamten Band albumwürdig erschienen. Aus den dann noch verbliebenen Versionen musste im Anschluss die eine herausgefiltert werden, die uns am eindrucksvollsten erschien. Ein schier endloses Unterfangen.“

Der Name BLIND GUARDIAN steht gemeinhin für Perfektionismus.„Die letztendlich ausgewählten Nummern haben aber eine solche Energie, dass die kleinen Fehler überhaupt keine Rolle bei der finalen Bewertung gespielt haben. Wenn man die Songs hört, wird man wissen, was ich meine!“, fährt der Vokalist fort und konstatiert: „Am Ende lohnt es sich aber eben doch, sich all diese Mühe zu geben. Manchmal entsteht bei einer Show irgendwas, ich nenne es jetzt mal ‚MAGIE‘, was uns allen auf der Bühne eine Gänsehaut beschert. Wir sind zufrieden, wenn die Leute mitsingen, eine gute Zeit haben und glücklich nach Hause gehen. Dasselbe Glücksgefühl, dass wir und unsere Fans bei einer Show erleben dürfen, sollte nun auch den Hörer beim Erleben von »Live Beyond The Spheres« überkommen. Wieder und wieder.“

»Live Beyond The Spheres« erscheint am 7. Juli als 3-CD und 4-LP Box.

Dies ist die Trackliste:

CD1

01. The Ninth Wave

02. Banish From Sanctuary

03. Nightfall

04. Prophecies

05. Tanelorn

06. The Last Candle

07. And Then There Was Silence

CD2

01. The Lord Of The Rings

02. Fly

03. Bright Eyes

04. Lost In The Twilight Hall

05. Imaginations From The Other Side

06. Into The Storm

07. Twilight Of The Gods

08. A Past And Future Secret

09. And The Story Ends

CD3

01. Sacred Worlds

02. The Bard’s Song (In The Forest)

03. Valhalla

04. Wheel Of Time

05. Majesty

06. Mirror Mirror

—

BLIND GUARDIANs aktuelles Werk »Beyond The Red Mirror« bekommt Ihr hier: http://nblast.de/BGUARDIANMirror

Hier gibt es die digitale Version: http://nblast.de/BlindGuardianDownloads

Mehr zu »Beyond The Red Mirror«:

‚Twilight Of The Gods‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:



BLIND GUARDIAN live:

16.06. D St. Goarshausen – RockFels

28.06. IL Tel Aviv – Reading 3

30.06. GR Chania – Chania Rock Festival

02.07. I Milano – Battlefield Metal Fest

08.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

02.08. H Székesfehérvár – Fezen Fesztivál

03.08. SK Bratislava – Majestic Club

05.08. S Rejmyre – Skogsröjet Festival

10.08. E Villena – Leyendas Del Rock

11.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

12.08. A Graz – Metal On The Hill

25.08. PL Straszecin – Czad Festival

26.08. D Dresden – Alter Schlachthof

Quelle: www.nuclearblast.de

Kommentare

Kommentare