METAL BASH OPEN AIR 2017

Girlschool, Kneipenterroristen, Stallion, Hardbone, Crisix, Double Crush Syndrome, Endseeker, Blessed Hellride, Toxic Waltz, Los Bastardos Finlandeses, Phantom Corporation, I’ll Be Damned, Drunken Swallows, The Ukeboys

13.05.2017 Neu Wulmstorf bei Hamburg, Schießsportanlage

Info: 040 – 435353 oder www.metalbash.de

Am 13. Mai 2017 findet das Metal Bash Open Air zum 15. Mal auf dem Wesenberg/Wulmstorfer Strasse, in Neu Wulmstorf, statt.

Immer im Mai veranstaltet der Hamburger Metal Shop Remedy Records das Metal Bash Open Air und versucht damit ein echtes Festival von Fans für Fans zu organisieren das jedes Jahr aufs Neue eine bunte Mischung von Deutsch oder Speed Rock über Heavy bis hin zu Thrash und Black Metal bietet. Über die Jahre hat sich das Festival fest etabliert. Nicht nur die günstige und gute Verpflegung mit Speis´ und Trank auf dem Festivalgelände, sondern auch die ausgewogene Mischung aus lokalen, nationalen und internationalen Grössen macht das Festival einzigartig. Der ständig wachsende Zuspruch der Besucher gibt den Veranstaltern offensichtlich Recht. Auf dem Festival haben bereits so namenhafte Bands wie Venom Inc., Suicidal Angels, Asphyx, Onkel Tom Angelripper, Legion Of The Damned, Iron Savior, Eisregen, Bullet, Facebreaker, Hämatom, Maroon, Motorjesus, Dark Age, Moonsorrow, Warpath, Krawallbrüder, Kampfar, V8 Wankers, Torment, Negator, Paul Di Anno, Equilibrium oder Endstille gespielt. 2017 lädt man zum nunmehr 15. Mal zum mitbangen und feiern ein. Die Remedy Crew versucht Jahr für Jahr ein Open Air mit familiärer Atmosphäre und fairen Preisen zu veranstalten. Das Ganze findet auf der von Bäumen eingerahmten Wiese der Schiesssportanlage von Neu Wulmstorf bei Hamburg statt. Die Camping Möglichkeiten sind direkt am Festival Gelände gelegen, ansonsten ist das Festival aber auch ab Hamburg locker mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, zusätzlich wird wieder ein Shuttlebus zwischen dem Bahnhof in Hamburg Neugraben und dem Festivalgelände pendeln. Der Bus wird in den Morgenstunden die Festivalbesucher hin-, sowie nachts zurück fahren.

Hier noch ein paar Infos zu speziellen Shows auf dem Metal Bash Open Air 2017 :

Die Kneipenterroristen werden auf dem Metal Bash ihren 18. Bandgeburtstag und die Veröffentlichung des neuen Albums “Schneller Lauter Härter“ feiern. Endlich voll…..jährig, auf `ne fette Party, Prost !

Die Kneipenterroristen spielen ausserdem 2 Unplugged Sets auf der neuen Night Light Lounge Bühne.

The Ukeboys covern Metalsongs auf der Ukulele… Geht doch gar nicht ?…. Geht ja wohl !! Lasst euch überraschen,

Number Of The Beast, Ace Of Spades, Breaking The Law Unplugged auf der neuen Night Light Lounge Bühne.

