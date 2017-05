Motörcity Festival

24.08 – 27.08.

Sven Hammond und Matt Schofield vervollständigen das LineUp

Custombike „Blueberry Bomber“ ist vollendet

1 Tages Tickets verfügbar

An einem wunderschönen Fleckchen Erde in Tolmin, an dem die Flüsse Tolminka und Soča zusammenfließen haben die Festivalbetreiber der schon bekannten MetalDays in Tolmin beschlossen diesen Sommer ein neues Festival aus der Taufe zu heben. MOTÖRCITY!

Das Lineup ist nun mit Sven Hammond und Matt Schofield komplett!

Chris Thomas King

Matt Schofield

Hans Theesink & Terry Evans

Dan D

Henrik Freischlader Band

Prismojeni Profesorji Bluesa

Sven Hammond

Stray Train

Bluesback

Grand Zeppelin

Quelle: www.nuclearblast.de

