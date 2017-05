AETERNITAS

14.07.2017 DE Sandstedt – RFAR Open Air Festival

AWAITING DOWNFALL

20.05.2017 DE Berlin – Astra (Brutal Party)

10.06.2017 DE Hamburg – Logo*

*Plague From The Underground Tour w/ Surface, Torturized etc.

BLOODLOST

24.05.2017 CH Zürich – Ebrietas Bar

24.06.2017 CH Sierre – Local Lawbreakers

20.-21.10.2017 FR Dijon – Rising Fest

BORNHOLM

20.05.2017 HU Budapest – Dürer Kert

BROKEN FATE

07.10.2017 CH Wohlen (AG) – Casino

CIRCLE OF SILENCE

03.06.2017 DE Offenburg – Stud

04.06.2017 DE Bad Friedrichshall – Lemmy’s Rock Bar

CROSSING EDGE

08.07.2017 DE Weener – Stapelmoorer Park (Free For All Festival)

24.-26.08.2017 AT Spital am Semmering – Kaltenbach Open Air

CRYSTAL BALL

14.06.2017 DE Augsburg – Spectrum*

15.06.2017 DE Obermarchtal – Kreuz

16.06.2017 CH Pratteln – Z7*

24.06.2017 CH Hinwil – Betzholzkreisel (Rock The Ring)

08.07.2017 CH Siebnen – District 28 (Outdoor Festival)

01.09.2017 DE Haigerloch-Gruol – Motorradtreffen

02.12.2017 DE Ludwigsburg – Rockfabrik (H.E.A.T. Festival)

* w/ Axel Rudi Pell

DARKANE

13.05.2017 FR Montagny – Lions Metal Festival

DEBAUCHERY

22.-24.06.2017 DE Gräfenhainichen – Ferropolis (With Full Force Open Air)

28.-29.07.2017 DE Ottobeuren – Schlichtenfest Open Air

26.08.2017 DE Urbach – Field Invasion Festival

DYING GORGEOUS LIES

09.05.2017 US Portland, OR – Roseland Theater*

10.05.2017 CA Vancouver, BC – Commodore Ballroom*

11.05.2017 US Seattle, WA – Showbox Market*

12.05.2017 US Garden City, ID – Revolution Concert House*

15.05.2017 US Flagstaff, AZ – Orpheum Theater*

16.05.2017 US San Diego, CA – House Of Blues*

17.05.2017 US Scottsdale, AZ – Livewire*

18.05.2017 US Anaheim, CA – House Of Blues*

19.05.2017 US San Francisco, CA – Regency Ballroom*

20.05.2017 US Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl*

*w/ Testament, Sepultura & Prong

EISREGEN

16.-19.08.2017 DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

ELA

29.09.2017 DE Leipzig – Hellraiser*

30.09.2017 DE Erfurt – HsD Gewerkschaftshaus*

01.10.2017 DE Bruchsal – Fabrik*

02.10.2017 DE Heidenheim – Lokschuppen*

03.10.2017 DE Lindau – Club Vaudeville*

04.10.2017 DE Augsburg – Spektrum*

07.10.2017 CH Spiez – Lötschbergzentrum*

*w/ Grave Digger

EXCITER

01.07.2017 ES Santa Coloma de Gramenet – Can Zam Park (Rock Fest Barcelona)

22.07.2017 IT Castrezzato (BS) – Autodromo di Franciacorta (Colony Open Air)

26.08.2017 NO Bergen – Beyond The Gates Festival

16.09.2017 DE Püchersreuth – Wurzer O’Schnitt-Halle (Storm Crusher Festival)

28.10.2017 FI Helsinki – Ääniwalli (Heavy Metal Cauldron Fest)

GLORYFUL

19.-20.05.2017 DE Oer-Erkenschwick – Joe’s (Möhrchens Metal Meeting)

10.06.2017 DE Hamburg – Tipsy Apes

16.06.2017 DE Duisburg – JZ Die Mühle (Rage Against Racism Open Air)

16.-19.08.2017 DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

GUN BARREL

24.06.2017 DE Weselberg – Sicking High Rock Open Air

HAMMERSCHMITT

08.07.2017 DE Monheim – Rhein-Rock Open Air

HATESPHERE

16.05.2017 AT Salzburg – Rockhouse Salzburg*

17.05.2017 AT Wien – Viper Room Vienna*

18.05.2017 AT Pettenbach – Bauhof Pettenbach*

19.05.2017 CH Zug – Kulturzentrum Galvanik

21.05.2017 DK Copenhagen – BETA2300*

22.05.2017 DK Aarhus – Atlas*

23.05.2017 DE Flensburg – Roxy Flensburg*

24.05.2017 DE Wiesbaden – Schlachthof Wiesbaden*

25.05.2017 DE Hannover – Kulturzentrum Faust*

22.-24.06.2017 FI Nummijärvi – Nummirock

24.06.2017 DK Copenhagen – Refshaleøen (Copenhell)

13-15.07.2017 DE Neukirchen-Vluyn – Dong Open Air

28.-30.07.2017 FR Le Garric – Cap Découverte (Xtreme Fest)

23.09.2017 NL Nijverdal – Tattoofest

*w/ Crowbar

HEADLESS CROWN

28.10.2017 CH Saint-Maurice – Manoir Pub

HEATHEN FORAY

13.05.2017 AT Leibnitz – Kulturzentrum Leibnitz (Heidenwahn Festival)

HEAVENWOOD

12.05.2017 ES Salamanca – Nave Bunker (Bunker Metal Fest)

13.05.2017 ES Zaragoza – Centro Cívico Delicias (Warm Up Iberian Warriors Metal Fest)

28.07.2017 PT Louro – Morada (Festival Laurus Nobilis Music Famalicão)

04.11.2017 PT Pernes – Rock Da Velha

HIGHLORD

19.05.2017 UK Neath – The Duke

20.05.2017 UK Doncaster – Vintage Rock Bar

21.05.2017 UK Glasgow – Nice N Sleazy

22.05.2017 UK Nottingham – The Doghouse

23.05.2017 UK Manchester – Retro Bar

24.05.2017 UK Northampton – The King Billy Rock Bar

25.05.2017 UK Telford – The Haygate

ILLDISPOSED

12.05.2017 DE Leipzig – Hellraiser

13.05.2017 DE Eisenhüttenstadt – Gesellschaftshaus Schleicher (Pestbaracke)

09.-11.06.2017 DE Hauptmannsgrün – Chronical Moshers Open Air

29.06.-01.07.2017 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

IVANHOE

02.06.2017 DE Bietigheim-Bissingen – Festplatz am Viadukt (14. Bierdorf)

JADED HEART

23.06.2017 DE Siegburg – Kubana

24.06.2017 DE Weselberg – Sicking High Rock Open Air

04.08.2017 DE Dormagen – Freilichtbühne Zons (Rock ‚N‘ Roll Slam Festival)

21.10.2017 DE Oberhausen – Helvete

JOTNAR

17.06.2017 IT Borgosatollo (BS) – Centro Sportivo (Straevil Fest)

02.07.2017 ES Santa Coloma de Gramenet – Can Zam Park (Rock Fest Barcelona)

LONEWOLF

23.09.2017 DE Eschwege – E-Werk (Long Heavy Night)

21.10.2017 FR Dijon – Rising Fest

29.10.2017 FR Saint-André-sur-Orne – Espace Coisel (Le Conquérant Metal Fest)

09.12.2017 DE Erfurt – From Hell

LOST DREAMS

09.06.2017 AT Innsbruck – Treibhaus

MACBETH

13.05.2017 DE Eisenhüttenstadt – Club Steelbruch (Pestbaracke)

20.05.2017 DE Oer-Erkenschwick – Joe’s (Möhrchens Metal Meeting)

26.05.2017 DE Seibnitz – Klangmanufaktur (Wonnemond-Festival)

17.06.2017 DE Zeitz – Rock An Der Elster

30.06.2017 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

07.07.2017 DE Torgau – In Flammen Open Air 2017

08.09.2017 DE Barleben – Metal Embrace Festival

22.09.2017 DE Schrobenhausen – Metal im Woid

09.12.2017 DE Erfurt – From Hell

MIDNIGHT RIDER

23.-24.06.2017 DE Daun-Rengen – Sportplatz Rengen (Der Detze Rockt)

MY DARKEST HATE

22.07.2017 DE Bertingen – RUDE Open Air

MYSTIC PROPHECY

02.06.2014 CH Lenzburg – Met-Bar

04.06.2017 DE Ravensburg – Festzelt

10.06.2017 ES Nanclares De La Oca – OKA ROCK

02.07.2017 CZ Spálené Poříčí – Basinfirefest

26.08.2017 DE Schramberg-Tennenbronn – Open Air Gelände Trombachhöhe (Metalacker)

06.10.2017 DE Markneukirchen – Framus & Warwick Hall

07.10.2017 DE Gießen – Hessenhalle (Metal Crash Festival)

14.04.2018 DE Ludwigshafen – Kulturzentrum dasHaus (2018 Delta Metal Meeting)

REBELLION

07.10.2017 DE Gießen – Hessenhalle (Metal Crash Fesival)

SCANNER

23.09.2017 ES Irún – Sala Tunk

SILIUS

14.05.2017 AT Innsbruck – Weekender

17.06.2017 IT Anterivo – Hammerfest

SINISTER

13.05.2017 PT Barcarena – Nirvana Studios (Hell In Sintra)

20.05.2017 FI Hyvinkää – Villatehdas (Steelfest Open Air)

07.07.2017 DE Torgau – In Flammen Open Air 2017

08.07.2017 CZ Trutnov – Battlefield (Obscene Extreme)

28.07.2017 SI Tolmin – MetalDays

01.09.2017 DE Nauen – Freilichtbühne (Rock For Roots)

02.09.2017 DE Erfurt – Club From Hell

18.11.2017 MT Haz-Zebbug – Garage Rock Club (November’s Gathering of the Unblessed)

STORMAGE

07.10.2017 DE Köln – Kulturbunker (Cologne Metal Festival)

14.10.2017 DE Plettenberg – Dragonslayer Festival

11.11.2017 DE Berlin – Slaughterhouse (Metal Attack Fest)

25.11.2017 DE Kiel – Pumpe

STORMHAMMER

04.-05.08.2017 DE Obertraubling – Airport Obertraubling (Metal United Festival Regensburg)

20.09.2017 AT Salzburg – Rockhouse*

21.09.2017 AT Zürich – Werk 21*

22.09.2017 DE München – Backstage*

23.09.2017 CZ Zlín – Masters Of Rock Café*

24.09.2017 HU Budapest – Dürer Kert*

26.09.2017 DE Weinheim – Café Central*

27.09.2017 DE Hamburg – Markthalle*

28.09.2017 DE Oberhausen – Helvete*

29.09.2017 DE Stuttgart – Club Zentral*

30.09.2017 DE Berlin – Nuke Club*

01.10.2017 AT Wien – Viper Room*

* w/ Serious Black

STORMWARRIOR

25.05.2017 GR Athens – AN Club

15.-17.06.2017 DE Homberg Ohm – Grillhütte Büßfeld (M.I.S.E. Open Air)

24.06.2017 DE Hamburg – MS Stubnitz (Full Metal Ship)

27.-29.07.2017 DE Brande-Hörnerkirchen – Headbangers Open Air

28.-29.07.2017 DE Osterholz-Scharmbeck – Burning Q Festival

THE END A.D.

21.05.2017 US Wilmington, DE – Bar XIII

THE HERETIC ORDER

13.05.2017 UK Reading – Readipop

27.05.2017 UK London – The Lounge

02.06.2017 UK Derby – The Sitwell Tavern

04.06.2017 DE Hamburg – Logo*

05.06.2017 DE Mörlenbach-Weiher – Live Music Hall*

06.06.2017 DE München – Backstage*

07.06.2017 DE Erfurt – From Hell*

08.06.2017 DE Flensburg – Roxy*

09.06.2017 NL Den Haag – Paard Van Troje*

10.06.2017 NL Tilburg – 013*

11.06.2017 DE Leipzig – Hellraiser*

14.06.2017 UK London – The Underworld Camden

23.06.2017 UK Deeside – Mcleans Pub (Pentre Fest)

08.07.2017 UK Sheffield – Mulberry Tavern

15.07.2017 UK Nottingham – The Maze

*w/ I Am Morbid & Necrophagia

THE PROPHECY²³

07.07.2017 DE Seewald-Besenfeld – Harry’s Full Metal Party

26.08.2017 DE Wiernsheim – Riedler Open Air

16.09.2017 DE Wernfeld – Festhalle (Hell And Back Festival)

THORNBRIDGE

04.08.2017 DE Kassel – Zissel Volksfest

13.10.2017 DE Freiberg – Tivoli (Rock, um zu helfen 2017)

VICTORIUS

29.06.-01.07.2017 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

17.06.2017 DE Duisburg – JZ Die Mühle (Rage Against Racism Open Air)

WARPATH

19.05.2017 DE Oldenburg – MTS

17.06.2017 DE Flensburg – Roxy

22.07.2017 DE Esslingen – Eisstadion Esslingen (Riverside Festival)

03.-05.08.2017 DE Wacken – Wacken Open Air

15.-16.09.2017 DE Püchersreuth – Wurzer O’Schnitt-Halle (Storm Crusher Festival)

30.09.2017 DE Siegburg – Kubana

WEEPING SILENCE

22-24.09.2017 NL Eindhoven – Effenaar (FemME)

WIZARD

01.07.2017 DE Kreuztal – Schloss Junkernhees (Into The Dungeon Festival)

01.-02.09.2017 DE Katzenbach – Metallergrillen Open Air

22.09.2017 DE Moers – Dschungel-Club

