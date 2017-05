Epic Soundtrax und Legacy Recordings, die Katalogabteilung von Sony Music Entertainment, veröffentlichen anlässlich des 25. Jahrestages des Kinostarts der romantischen Komödie “Singles” den Soundtrack in zwei neuen, erweiterten und digital optimierten Versionen. „Singles: Original Motion Picture Soundtrack – Deluxe Edition“ wird ab 12. Mai als Doppel-CD und Doppel-LP erhältlich sein.

Die Doppel-LP-Edition präsentiert die 13 Titel des Originalalbums neu remastered auf 12“ Vinyl. Dieses Set bietet zusätzlich eine Bonus-CD mit Raritäten und bislang unveröffentlichten Songs.

Die 2 CD-Version von „Singles: Original Motion Picture Soundtrack – Deluxe Edition“ enthält neben dem remasterten Originalalbum ebenfalls die oben erwähnte Bonus-CD. Darauf enthalten sind bisher unveröffentlichte Titel von Chris Cornell, Mike McCready, Mudhoney und Paul Westerberg. Dazu kommen Raritäten wie Cornells 1992er EP „Poncier“ (mit einer frühen Fassung von “Spoonman”) oder Lieder, die zwar im Film, allerdings nicht auf der Erstveröffentlichung des Soundtracks (30. Juni 1992) zu hören waren. Der Erfolg von “Singles” trug entscheidend dazu bei, dass sich eine neue Generation von Musikern als neue Hoffnungsträger der Rockmusik etablieren konnte.

Die erweiterte Fassung des Soundtracks enthält außerdem den Song “Touch Me I’m Dick”, der zur Erkennungsmelodie des Films wurde. Der Track der fiktiven Band Citizen Dick, die für den Film erfunden wurde und in der Matt Dillon als Frontmann fungierte (weitere Mitglieder: Pearl Jams Eddie Vedder, Stone Gossard und Jeff Ament), ist damit erstmals auf CD erhältlich.

SINGLES: ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK — DELUXE EDITION

Titelliste:

1. Would? – Alice In Chains

2. Breath – Pearl Jam

3. Seasons – Chris Cornell

4. Dyslexic Heart – Paul Westerberg

5. Battle Of Evermore – The Lovemongers (Ann & Nancy Wilson)

6. Chloe Dancer/Crown Of Thorns – Mother Love Bone

7. Birth Ritual – Soundgarden

8. State of Love And Trust – Pearl Jam

9. Overblown – Mudhoney

10. Waiting For Somebody – Paul Westerberg

11. May This Be Love – The Jimi Hendrix Experience

12. Nearly Lost You – Screaming Trees

13. Drown – Smashing Pumpkins

Bonus Disc (in der 2CD UND der 2LP Version enthalten)

1. Touch Me I’m Dick – Citizen Dick (first time on CD)

2. Nowhere But You – Chris Cornell (Poncier)

3. Spoon Man – Chris Cornell (Poncier)

4. Flutter Girl – Chris Cornell (Poncier)

5. Missing – Chris Cornell (Poncier) (first time on CD)

6. Would? (live) – Alice In Chains (first time on CD)

7. It Ain’t Like That (live) – Alice In Chains (first time on CD)

8. Birth Ritual (live) – Soundgarden (first time on CD)

9. Dyslexic Heart (acoustic) – Paul Westerberg (first time on CD)

10. Waiting For Somebody (score acoustic) – Paul Westerberg (previously unreleased)

11. Overblown (demo) – Mudhoney (previously unreleased)

12. Heart and Lungs – Truly

13. Six Foot Under – Blood Circus

14. Singles Blues 1 – Mike McCready (previously unreleased)

15. Blue Heart – Paul Westerberg (previously unreleased)

16. Lost In Emily’s Words – Paul Westerberg (previously unreleased)

17. Ferry Boat #3 – Chris Cornell (previously unreleased)

18. Score Piece #4 – Chris Cornell (previously unreleased)

Quelle: www.promo-team.de

