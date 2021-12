Blind Guardian: veröffentlichen Musikvideo zur neuen Single „Deliver Us From Evil“

Aus den bedrohlichen Schatten dieses trüben Dezembers bricht ein Licht durch das Dunkle und Blind Guardian, Deutschlands Legenden des Metals sind gekommen, um uns wortwörtlich vom Bösen zu erlösen: Deliver Us From Evil.Mit dieser neuen Single, welche heute erscheint, können die Fans endlich einen erst Eindruck dessen erhaschen, was sie auf dem kommenden Studioalbum der Band im September 2022 erwartet.

Digital und als 7“ erhältlich (inklusive Merry Xmas Everybody als B-Seite) sowie als Digipak CD (zusammen mit dem bereits veröffentlichten Violent Shadows – WWW Live Performance als Bonustrack), erscheint das epische Deliver Us From Evil zusammen mit einem neuen Musikvideo, gefilmt von Dirk Behlau:



Hier geht’s zu Deliver Us From Evil in allen Formaten:

https://blindguardian.bfan.link/deliver-us-from-evil



Hansi Kürsch über die neue Single: Deliver Us From Evil steht representativ für ein durch und durch aggressives Album.

Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, behaupte aber, dass der dazugehörige, im nächsten Jahr erscheinende Longplayer durchweg starke Nummern enthält und ein Highlight unserer Karriere darstellen wird. Das Album wird viele Menschen sehr, sehr glücklich machen. Da bin ich mir sicher.