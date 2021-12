Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators: veröffentlichen neuen Song „Fill My World“

Jüngst ist der neue Song von Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators Fill My World erschienen. Nach The River Is Rising ist Fill My World bereits die zweite Veröffentlichung des neuen Albums 4, das am 11. Februar über Gibson Records in Zusammenarbeit mit BMG erscheinen wird. 4 ist das fünfte Soloalbum von Slash und das vierte mit seiner Band, bestehend aus Myles Kennedy (Gesang), Brent Fitz (Schlagzeug), Todd Kerns (Bass & Gesang) und Frank Sidoris (Gitarre & Gesang). Das Album kann ab sofort vorbestellt werden.

Ein lebendiges Rock Album mit einprägsamen Gitarren-Hooks und fesselnden Melodien, großen Refrains und noch größeren Riffs; 4 knüpft direkt an die früheren Werke von Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators an.

