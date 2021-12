Belphegor: legen ihre ersten beiden Alben „The Last Supper“ (1995) und „Blutsabbath“ (1997) neu auf

Im kommenden Januar wird ein antiker Dämon direkt aus der Hölle ans Tageslicht kriechen, um frisches Leben in neuer Form zu erlangen… Doch: Die höllische Kreatur ist nicht alleine, sondern wird von seinem fledermausgeflügelten Zwilling begleitet – beide mit Seelen, so tiefschwarz wie die Tiefen aus denen sie entstammen.

Oder, um es ein wenig plakativer auszudrücken: Die australischen Death Metal Hohepriester Belphegor veröffentlichen im kommenden Jahre ihre ersten beiden Alben The Last Supper (1995) und Blutsabbath (1997) auf Vinyl und zusammen auf 2CD. Die Alben erscheinen am 14. Januar und ihr könnt euer kleines Stück Extreme Metal Geschichte hier bestellen: https://nblast.de/Belphegor-ReReleases

Helmuth dazu:

„Während wir gerade die letzten Termine unserer The Black Rituals Tour absolvieren, kündigen wir euch heute stolz die Re-Releases unserer ersten Werke an! Beide Alben wurdn von Andy Classen gemastered und werden in vielen verschiedenen Versionen inklusive unzensiertem Artwork erhältlich sein. Genißet die ersten Kapitel des diabolischen Death Metal Signature Sound von Belphegor!“

Also: Haltet die Augen und Ohren offen, denn Belphegor haben bereits weitere Asse im Ärmel, um ihre Hörer in den kommenden Wochen weiterhin zu überraschen und zu begeistern.