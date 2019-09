Blood Eagle: Unterschreiben weltweiten Deal mit Nuclear Blast

Blood Eagle verkünden stolz, einen weltweiten Deal mit Nuclear Blast Records geschlossen zu haben. Die Death Metal Gruppe aus Dänemark besteht aus ehemaligen Mitgliedern von Volbeat, Mnemic, Hatespere, Illdisposed und Raunchy. Seit sie sich 2013 offiziell zusammentaten, wurden Blood Eagly durch alte Freundschaft und ihrer Leidenschaft für Death Metal zur unaufhaltsamen Kraft in der Szene.

Die Band kündigt ebenfalls die Veröffentlichung ihres Albums To Ride In Blood & Bathe In Greed in Form von drei EPs an, die im Laufe des Herbstes erscheinen werden. Die erste EP ist bereits ab heute erhältlich! Seht euch hier den Visualizer für die erste Single Feed On The Blood Of Man an:

Die Band kommentiert: „Wie fühlen uns geehrt, bei Nuclear Blast, einem der größten Plattenlabels der Welt, gesignt zu haben! Wir können nicht in Worte fassen, wie sehr wir uns freuen, endlich ein Zuhause für Blood Eagle gefunden zu haben, um unsere Musik zu veröffentlichen. Da draußen sind Leute, die unsere Band hören wollen, was sehr klar in den Reaktionen auf unsere Festivalauftritte in Europa in den letzten Jahren zu erkennen war. Wir freuen uns und sind dankbar, mit den Leuten von Nuclear Blast zu arbeiten, weil sie es uns erleichtern werden, den Eagle auf ein neues Level zu bringen.

Auf musikalischer Ebene sind wir von Bands wie Napalm Death, Bolt Thrower, Morbid Angel und ein bisschen (etwa 2%) Mastodon inspiriert und werfen das alles zusammen in unseren musikalischen Schmelztiegel. Das Resultat ist unser neues Album To Ride In Blood & Bathe In Greed I, II, III, das, aufgeteilt in drei EPs, im September, Oktober und November erscheinen wird. Über Nuclear Blast Records.“

To Ride In Blood & Bathe In Greed – Part II wird am 18. Oktober veröffentlicht, während Part III ab dem 22. November erhältlich sein wird. Das Album wurde von Tue Madsen in den Antfarm Studios produziert, gemixt und gemastert. Alle drei Artworks stammen von Rune Stigart. Mehr Infos zu den drei EPs folgen in Kürze!

To Ride In Blood & Bathe In Greed Track Liste:

Part I

Feed On The Blood Of Man Unsung Zeros Impact Irreversible

Part II:

Eyes Sewn Shut Doctrine Of Death Kill Your Tyrants For Those Who Remain

Part III:

A Life That Rots Away Worship The Wolf Wall of Hate

Holt euch To Ride In Blood & Bathe In Greed hier: bloodeagle.lnk.to/ToRideInBlood

