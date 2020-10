Bloodbather veröffentlichten am Freitag ihre neue EP Silence via Rise Records! Zur Feier des Tages spendiert das Duo ein futuristisches Video zu dem Track Erase:

„Collectively, this is our favorite song„, erklärt die Band. „We wanted the video to almost be a satire of some hyper-masculine behaviors. The song itself is a very expressive way of being bigger than someone in many different ways but feeling insecure still — regardless of these shallow ego buffs.„