Enigma Experience (feat. Truckfighter Mr. Dango): veröffentlichen mit „The Zone“ einen neuen Song mit besonderer Message

Enigma Experience veröffentlichen ihr Debütalbum Question Mark am 13. November 2020 über Fuzzorama Records.

Jetzt gibt´s mit The Zone einen weiteren Vorgeschmack, den Ihr auf allen Streamingplattformen hören könnt. Am besten geht Ihr zur Spotify-Playlist von Bandkopf Niklas´ nicht ganz unbekannter anderer Band Truckfighters:

„The Zone handelt von den Problemen, die man hat, wenn man in der heutigen Welt „anders“ ist. Es geht darum, sich in einer eigenen Zone zu bewegen und dem Rest der Welt nicht viel Aufmerksamkeit zu schenken, aber zugleich zu wissen, dass man nicht allein ist, wenn man tatsächlich die Hand in Richtung anderer Menschen ausstreckt. Die Botschaft ist somit positiv, es geht um Möglichkeiten und nicht um das Untergehen in Problemen. Mr. Dango hat den Song speziell für seinen autistischen Sohn geschrieben, aber die Message von The Zone passt genauso gut zu diversen psychologischen und mentalen Krankheiten, Angstzuständen, Depressionen etc. Wenn Du Dich im Spiegel betrachtest, hattest Du vielleicht schon mal das Gefühl, dass Du Dich von der Außenwelt komplett abschotten möchtest und in Deiner eigenen Zone leben möchtest, auch wenn es nur für eine kurze Weile ist…