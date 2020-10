SDI: „Sign Of The Wicked“ erscheint am 30. Oktober 2020 als remastered Rerelease

Am 30. Oktober wird der Klasiker der deutschen Urgesteine von SDI Sign Of The Wicked neu aufgelegt und auch klanglich ins neue Jahrtausend transformiert. Alle Songs wurden von Role in der Tonmeisterei neu gemastert und mit einem Zeitgemäßen Sound versehen. Zudem gibts bei diesem Release ein neues Booklet mit zum Teil unveröffentlichten Fotos aus dem Jahr 1987. Die vier Bonus Tracks, die zwischen 1991 und 1993 aufgenommen wurden und für ein damaliges, aber nie erschienenes Album geplant waren gibts oben drauf.

Sign Of The Wicked zählt wohl für jeden Metalhead der späten 80er zum absoluten Kultalbum der damals ihrem Höhepunkt entgegen fiebernden deutschen Speed Metal Welle. Mit dem Titeltrack Sign Of The Wicked und dem unvergessenen Megamosh schuf die Band zwei Metal Hymnen, die in den folgenden Jahren auf keiner Metaldisco fehlen durften, und die selbst 30 Jahre später noch zu den absoluten Evergreens ihres Genres gehören. Mit Alcohol gibts ab sofort eine erste Kostprobe der alten Hits in neuem Soundgewand! Mehr Infos bald!

https://www.youtube.com/watch?v=EVmRtdLbx08