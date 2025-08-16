Bloody Moon: haben die zweite Single/Musikvideo „Deadly Rendezvous“ aus ihrem kommenden Album „Lost & Damned“ veröffentlicht

Die finnische Melodic-Death-Metal-Band Bloody Moon wird am 31. Oktober 2025 ihr zweites Studioalbum Lost & Damned über Inverse Records veröffentlichen. Mittwoch wurde die zweite Single Deadly Rendezvous veröffentlicht. Das Musikvideo ist hier verfügbar:

Hört euch Deadly Rendezvous auf den Streaming-Diensten an: https://push.fm/fl/bloody-moon-deadly

Deadly Rendezvous sollte ursprünglich als Eröffnungstrack des Albums dienen – die Band wollte, dass die Platte mit einem echten Knall beginnt. Der Song ist inspiriert von den Filmen A Nightmare On Elm Street, in denen ein Traumdämon in die Träume der Menschen eindringt und sie dort tötet.

Der Sänger und Gitarrist Veeti Sukari äußert sich dazu: “This was the first song we created and demoed for the album. We wanted every track to be solid gold, so we made a lot of demos and handpicked the very best for the final record. While recording guitars, we experimented with mic placement in front of the amp to find the best possible sound using just the microphone. I played with the heaviest and most energetic touch I could—there’s a real, raw energy in the performance that comes through loud and clear.”

Bloody Moon ist eine Metal-Band aus Laitila, Finnland, die seit 2021 aktiv ist. Die Musik der Band zeichnet sich durch zerreißende Riffs und eingängige Refrains aus, begleitet von einer donnernden Rhythmussektion. Auf ihrem neuesten Album Lost & Damned kommen diese Zutaten zusammen, um ein kompaktes und energiegeladenes Gesamtwerk zu schaffen, das jeder Mensch mindestens einmal in seinem Leben erleben sollte.

Die Trackliste zu Lost & Damned findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Bloody Moon sind:

Veeti Sukari – Gesang & Gitarren

Nisse Nurminen – Bass

Toivo Aitakari – Schlagzeug

Bloody Moon online:

https://www.facebook.com/bloodymoon.official

https://instagram.com/bloodymoon.official