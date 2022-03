Blues Pills: kündigen europäische Sommerfestival Tour 2022 an

Das Warten hat ein Ende und Blues Pills kehren endlich auf die Bühnen in ganz Europa zurück. Die Tour umfasst einige der größten Festivals, von Donington’s legendärem Download, zum massiven Hellfest und den Alternative-Rock-Zwillingen Southside / Hurricane in Deutschland, sowie ausgewählte Club-Shows, um ihr aktuelles drittes Album Holy Moly! und andere Fan-Favoriten zu präsentieren.

Die Band kommentiert: „Es ist zwei Jahre her, als wir mit der Veröffentlichung der Single Proud Woman unsere neue Albumkampagne starteten und die Pandemie alle Live-Aktivitäten stoppte. Wir können es kaum erwarten, die Holy Moly!-Songs endlich live zu präsentieren und mit euch die Kraft der Musik zu feiern. Musik ist eine universelle Sprache der Liebe und des Friedens – etwas, das dringend gebraucht wird. Wir freuen uns darauf, euch bald zu sehen. Peace!“

Das für seine charismatischen Auftritte berühmte Rock-Quartett Blues Pills hatte einen rasanten Weg des internationalen Erfolgs. Von schmutzigen, überfüllten Bars ging es direkt zu einigen der größten europäischen Festivals wie Download, Rock am Ring, Wacken Open Air und Roskilde. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum stieg direkt in die europäischen Charts ein und erreichte Platz vier in Deutschland und ihr zweites Album Lady in Gold landete auf Platz 1 in Deutschland. Blues Pills ist eine geballte Ladung purer Rock-Power, und mit Hunderttausenden von verkauften Tonträgern und einem der stärksten Rocksänger von heute ist diese Band hier, um zu bleiben.

Unter den Schichten von schwerem psychedelischem Bluesrock und Elin Larssons gefühlvoller und kraftvoller Stimme, die oft mit Janis Joplin, Amy Winehouse und Adele verglichen wird, war der Kern von Blues Pills immer die rastlose Suche nach Veränderung. Veränderung in der menschlichen Psyche und den musikalischen Einflüssen, denen sie sich verschrieben haben, vom Blackened Soul bis hin zu den trippigen Fahrten durch die Rockmusik der 60er Jahre und dem Devils Blues. Im Jahr 2020 veröffentlichten Blues Pills ihr von Kritikern hochgelobtes, selbst produziertes und aufgenommenes Album Holy Moly!, das von Grammy-Preisträger Andrew Scheps (Red Hot Chilly Peppers, Iggy Pop, Adele, Black Sabbath, Rival Sons, Hozier u. a.) gemischt wurde.

Tourdaten:

9.06. AT Nickelsdorf – Nova Rock Festival

10.06. UK Donington – Download Festival

11.06. UK Belfast – Limelight 2 *NEU*

12.06. IE Dublin – Opium *NEW*

14.06. UK Glasgow – G2 *NEU*

15.06. UK London – The Dome *NEW*

17.06. DE Neuhausen ob Eck – Southside Festival

18.06. BE Dessel – Graspop Metal Treffen

19.06. DE Scheeßel – Hurricane Festival

21.06. NL Nijmegen – Doornroosje *NEU*

22.06. DE Köln – Gloria *NEW*

24.06. FR Clisson – Hellfest

25.06. FR Paris – Café de la Danse *NEU*

27.06. FR Tourcoing – Le Grand Mix Club *NEU*

28.06. FR Rouen – Le 106 Club *NEU*

30.06. FIN Seinäjoki – Provinssi Festival

02.07. ES Barcelona – Rockfest

04.07. FR Lyon – Ninkasi Kao *NEU*

05.07. IT Fontaneta d’Agogna – Phenomenon *NEU*

07.07. CZ Vizovice – Meister des Rock

08.07. PL Krakau – Hype Park *NEU*

09.07. DE Berlin – Festsaal Kreuzberg *NEU*

23.07. RO Brezoi – Open Air Blues Festival

06.08. SE Stockholm – Rock pa Skansen

23.08. GR Athen – Keeping the Blues Alive Cruise

Blues Pills sind:

Elin Larsson | Gesang

Zack Anderson | Gitarre

André Kvarnström | Schlagzeug

Kristoffer Schander | Bass

Blues Pills online:

www.facebook.com/BluesPills/

www.instagram.com/bluespills/?hl=de

www.twitter.com/bluespills?lang=de