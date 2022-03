Hoflärm: findet vom 11.08. – 13.08.2022 statt – Early Bird Tickets ab 20.03.2022, 16:00 Uhr verfügbar

Fans von Stoner Rock, Hard Rock, Heavy Rock, Heavy Metal, Retro Rock, Proto Metal und Doom Metal finden sich seit 2019 zum Hoflärm Festival (Heinzelmännchen Hofcafé, Obersalterberger Hof 1, 57577 Marienthal) ein.

Letztes Jahr schaffte es das Veranstalterteam um Caspar und Reiner, wie das Jahr zuvor, unter strenger Einhaltung der aktuellen Corona-Richtlinien an gleicher Stelle das zweitägige Hoflärm Backyard zu veranstalten, was zu einem großen Erfolg wurde (hier kommt ihr zum Livebericht von 2021).

Auch dieses Jahr haben sich die Veranstalter wieder mächtig ins Zeug gelegt, damit das Hoflärm Festival im Westerwald in aller Stoner-Munde ist und der Hof bebt. Vom 11.08. bis 13.08.2022 wird es in Marienthal das Hoflärm Festival zum ersten Mal sogar über drei volle Tage geben!!!

Die Veranstalter kündigen heute bereits die ersten Bands an und diese Ankündigung hat es so richtig in sich, denn es handelt sich um die Bands Greenleaf, Nebula, Wucan, Acid Mammoth, Slomosa, Black Rainbows, Odd Couple, Daily Thompson, Skraeckoedlan, Galactic Superlords, Slowshine, Purple Dawn, Gallons Of Mud, Sarkh und Out Demons Out.

Weitere Bandbekanntgaben, unter anderem die Headliner Doom und Headliner Psych, werden im April folgen.

Der Verkauf für das Early Bird Ticket startet am Sonntag, dem 20.03.2022, um 16:00 Uhr! Interessierte Fans sollten dann schnell zuschlagen, denn die Tickets werden wieder limitiert sein. Erfahrungsgemäß sind die Tickets schnell weg!

Hier kommt ihr direkt zum Ticket

