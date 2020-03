Blues Pills: streamen Konzert am Samstag

Wasserstandsmeldung: Die Corona-Krise nimmt kein Ende und damit nimmt die Quarantäne-Langeweile zu. Nachdem schon am letzten Wochenende einige Band angefangen haben, euch mit Onlinekonzerten die Zeit zu vertreiben, finden sich langsam auch für das kommende Wochenende ein paar Bands, die euch die Zeit vertreiben wollen. Neben einigen Onlinefestivals, die ebenfalls am Wochenende den Weg in euer Wohnzimmer finden, bieten sich nun auch die schwedischen Psychedelic Blues Rocker von Blues Pills an, euch für eine Weile durch die Krise zu begleiten. Die Band um Frontfrau Elin Larsson wird am Samstagabend um 8PM (CET), 20:00 Uhr unserer Zeit, ein Konzert spielen und im Netz streamen, da noch nicht abzusehen ist, wie es in Zukunft weitergehen wird. Die Show wird mit mehren Kameras in Zusammenarbeit mit Rockpodden Black Box Production und Studio Gröndahl aufgenommen und verspricht ein hochwertiges Vergnügen. Für einen geringen Beitrag von nur 2,- € könnt ihr dabei sein unter: https://play.staylive.se/blackbox/l/26494

Hier das Statement der Band:

Hi! Saturday March 28th 8PM (CET) we will perform a LIVE STREAMED CONCERT and would be more than happy if you would share this moment with us ❤️ We’ve been looking for a solution to be able to perform a heavy rock show with the full band and still give you a good experience with quality sound. Together with Rockpodden, Black Box Production and Studio Gröndahl this can finally happen. Saturday nights show will be filmed by multiple cameras and hopefully give you a moment of joy. The future is still hard to predict, we’re missing you fans out there. But hopefully we can share this moment together on Saturday✨ We tried to pick a time that could work for fans all over the world and it will cost 2 Euro, an amount we hope as many as possible can afford.

Music is power ❤️ Keep it alive. See you on Saturday!

Concert will be available through this link. Register now to make sure to not miss out: https://play.staylive.se/blackbox/l/26494