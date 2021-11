Blues Pills: veröffentlichen live eingespielte Version des Rolling Stones-Songs „Wild Horses“

Die schwedische Band Blues Pills hat den Rolling Stones-Klassiker Wild Horses neu aufgenommen und veröffentlichen diesen heute in einer live aufgenommenen Version.

Für die Liveversion von Wild Horses traf sich die Band in einer Holzhütte inmitten der schwedischen Wälder, um das zugehörige Video aufzunehmen. Und dieses beweist wieder einmal, warum man Blues Pills unbedingt live erleben sollte. „Live zu spielen war schon immer ein elementarer Teil der Band, davon leben wir. Das Video wollten wir einfach halten: in einem gemütlichen Raum, um eine intimere Art des Auftritts einzufangen.“

Über Blues Pills

Blues Pills waren von Beginn an eine Erfolgsgeschichte. Das Rockquartett wurde Ende 2011 im Mittleren Westen der USA von Frontfrau Elin Larson und Songwriter Zack Anderson gegründet.

Schnell spielte sich die Band, die für ihre charismatischen Live-Auftritte berühmt ist, von schmutzigen, überfüllten Bars direkt auf die Bühnen der größten europäischen Festivals: Download, Rock Am Ring, Rock Werchter, Wacken Open Air, Roskilde oder das Montreux Jazz Festival, um nur einige zu nennen.

Sie tourten mit Acts wie den Rival Sons und Deep Purple und feierten in Deutschland und Großbritannien große Erfolge. Mehrere Gigs ihrer Headliner-Tourneen waren ausverkauft, so auch das KOKO (London) und die Columbiahalle (Berlin). Auch große Radiostationen wie Star FM oder Planet Rock nahmen ihre Songs ins Programm auf. Ihr Debütalbum stieg direkt auf Platz 4 der deutschen Charts ein, ihr zweites Album Lady In Gold eroberte Platz 1 in Deutschland.

Elin Larssons gefühlvolle und kraftvoller Stimme wird oft mit der von Janis Joplin, Lady Gaga, Amy Winehouse und Adele verglichen. Unter den Schichten von schwerem, psychedelischen Bluesrock offenbart sich immer wieder der Kern der Band: die rastlose Suche nach Veränderung, sowohl die der menschlichen Psyche als auch der musikalischen Einflüsse, derer sie sich verschrieben haben – von Soul bis hin zur Garage-Rockmusik der 60er Jahre und natürlich dem Blues des Teufels.

Während ihrer coronabedingten Pause haben Blues Pills eine Art Reinkarnation durchlebt, die zu dem selbst produzierten und aufgenommenen Album Holy Moly! führte (Review hier). Es wurde vom Grammy-Preisträger Andrew Scheps (Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop, Adele, Black Sabbath, Rival Sons, Hozier u.a.) gemischt.

Blues Pills live:

15.04.22 NL- Schijndel, Paaspop

17.06.22 Neuhausen ob Eck, Southside Festival

18.06.22 BE-Dessel, Graspop Metal Meeting

19.06.22 Scheeßel, Hurricane Festival

07.07.22 CZ-Vizovice, Masters Of Rock

